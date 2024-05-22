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被迫離開小龍女！梔梔忍2年：世界不太友善　跳槽樂天內幕曝光

▲梔梔2022年離開味全龍啦啦隊，沉寂了2年之後，先前宣布加入樂天女孩Rakuten Girls卻被網友質疑，讓她無奈發聲。（圖／梔梔IG）
▲梔梔2022年離開味全龍啦啦隊，沉寂了2年之後，先前宣布加入樂天女孩Rakuten Girls卻被網友質疑，讓她無奈發聲。（圖／梔梔IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

梔梔曾擔任過T1台鋼獵鷹啦啦隊隊員，2022年離開味全龍啦啦隊，沉寂了2年之後，先前她宣布加入樂天女孩Rakuten Girls，重返職棒應援場上，讓不少粉絲心情激動，然而有網友卻質疑她的決定，讓梔梔無奈表示：「過了兩年世界還是不太友善…。」

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▲梔梔宣布加入樂天女孩。（圖／梔梔IG）
▲梔梔先前宣布加入樂天女孩。（圖／梔梔IG）
梔梔在社群平台Threads發文透露，自己一直都想繼續跳啦啦隊下去，「只是礙於各種原因，迫使離開。」對於很多網友的留言，她都很想眼不見為淨，但還是被踩到底線，讓她決定要好好解釋，「這是第一次也是最後一次，很多事情是剛剛好，突然發生那樣的亮點、流量，沒人想得到。」

梔梔對網友喊話：「大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了。」她強調自己的努力不會這樣就被打翻，「希望下次幸運還能找得到我。」為了不讓粉絲擔心，她隔天再度發文，暖心安撫大家，「我沒事囉，謝謝大家，繼續默默耕耘！」引來超過千人按讚支持。

許多粉絲都為梔梔加油打氣，「不論您是在哪裡努力！我都給您最大的加油打氣！」、「梔梔最棒！！不要理很困難，給妳大大的抱抱，謝謝妳一直在為在我們面前好好表現而努力，辛苦妳了」、「不要在意那些酸言酸語，妳的努力一定有人看見」，緋聞對象「台南Josh」也特別留言鼓勵她，「妳很棒的， 認真說妳的專業能力跟臨場反應一直都是我非常敬佩的，不友善的留言真的不必要」。

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▲梔梔在社群平台Threads發文透露，自己一直都想繼續跳啦啦隊下去。（圖／梔梔Threads）
▲梔梔宣布加入樂天女孩。（圖／梔梔IG）
▲梔梔沈寂兩年，重新回到啦啦隊場上。（圖／梔梔IG）

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