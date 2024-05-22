「麥得飲食」超護腦！吃5年失智症風險下53%　專家曝5大地雷食物

三軍總醫院營養師邱意翔說，麥得（Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay，簡稱MIND）飲食結合地中海飲食和得舒飲食，也被稱為「心智飲食」，食物選擇以天然、植物性為主，已獲多項研究証實能對神經系統產生保護作用，有助大腦、心血管健康。
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此外，2022年發表在《阿茲海默症研究與治療》的研究，也發現麥得飲食遵從性高能降低失智症風險，而2023年發表於《神經學》的研究，則指出綠色蔬菜攝取量愈多，發生阿茲海默症的機率愈低，且檢查高度遵從麥得飲食者的腦部，可發現會引起腦萎縮的-β類澱粉蛋白沉積較少。
對於麥得飲食的內容，三總營養師顏顥表示， 以下為10種推薦健腦食物及建議份數：
◾全穀類：每天至少攝取3份，如糙米、藜麥和燕麥片等。
◾豆類：每週至少攝取4餐，如黃豆、毛豆、黑豆等。
◾家禽：每週至少攝取2餐，如雞肉、火雞等，不可油炸。
◾魚類：每週至少攝取１餐，如鮭魚、鮪魚、鯖魚。
◾深綠蔬菜：每週至少攝取6份，如菠菜、青花菜、地瓜葉等。
◾其他蔬菜：每天至少攝取1份，如菇類、甜椒、蘿蔔等。
◾莓果：每週至少攝取2份，如草莓、藍莓、蔓越莓等。
◾橄欖油：為最主要烹調用油。
◾堅果：每週至少攝取5份，如腰果、杏仁、核桃等。
◾紅酒：每天1杯120 cc左右。
顏顥也說，麥得飲食另提出應盡量避免的5種有害食物，分別為：
◾奶油、乳瑪琳：每天應少於1大匙，建議以橄欖油為主要烹飪用油。
◾起司：每週少於1份。
◾紅肉：豬、牛、羊肉及其製品應每週少於4餐。
◾炸物：強烈不建議，尤其是速食，應每週少於1次。
◾糕點甜食：冰淇淋、糕餅、蛋糕等，每週少於5份。
顏顥指出，麥得飲食繼承地中海飲食與得舒飲食的優勢，且有益大腦健康，加上飲食型態有彈性，執行不難，呼籲民眾、尤其是長者，盡量融入日常飲食，透過健康飲食習慣，成為健腦樂活銀髮族。