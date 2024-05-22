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古谷徹外遇！《鬼滅之刃》的他更扯　「同時結婚跟出軌」老婆吐血

▲《名偵探柯南》安室透聲優古谷徹（左起）、《鬼滅之刃》不死川玄彌聲優岡本信彥、《鬼滅之刃》「水柱」富岡義勇聲優櫻井孝宏都有外遇前科，形象重創。（圖／古谷徹X、岡本信彥部落格、鬼滅之刃X、名偵探柯南X）
▲《名偵探柯南》安室透聲優古谷徹（左起）、《鬼滅之刃》不死川玄彌聲優岡本信彥、《鬼滅之刃》「水柱」富岡義勇聲優櫻井孝宏都有外遇前科，形象重創。（圖／古谷徹X、岡本信彥部落格、鬼滅之刃X、名偵探柯南X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本人氣動漫《名偵探柯南》深受海內外喜愛，聲演角色「安室透」的70歲聲優古谷徹，今（22）日被爆出外遇，甚至還會家暴小三，震驚所有動漫迷。不只古谷徹形象重創，《鬼滅之刃》聲演「不死川玄彌」的岡本信彥、《鬼滅之刃》聲演「水柱」富岡義勇以及《咒術迴戰》夏油傑的櫻井孝宏，都有搞不倫外遇前科，同時結婚跟出軌的行為，重創大眾三觀。

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▲古谷徹爆出外遇還逼小三墮胎，形象重創。（圖／古谷徹X）
▲古谷徹爆出外遇還逼小三墮胎，形象重創。（圖／古谷徹X）
《名偵探柯南》安室透本尊搞外遇　古谷徹打小三還逼墮胎

古谷徹今年70歲，有過2段婚姻，前妻為小山茉美，現任老婆為間嶋里美。他因為擔任《名偵探柯南》的超人氣角色「安室透」配音員，磁性嗓音使得大受歡迎。

因為在日本動漫界十分有名，古谷徹跟小37歲的女粉絲爆出不倫戀的消息，也讓外界震驚，而古谷徹跟小三交往長達4年，他甚至會家暴、逼女生墮胎，古谷徹對此承認並道歉：「我犯了不可原諒的錯誤，我要求她終止懷孕，我真的非常非常抱歉，因為我深深的傷害了一名女人的身體和精神，也辜負了多年來支持我的粉絲的信任，讓他們失望、傷害他們、玷汙了他們的品格，我深表歉意，給大家帶來了極大的不便。」古谷徹表示，他將用餘生全心全意彌補過錯，並已經準備好接受任何懲罰。

▲優岡本信遭爆祕密結婚，還傳出搞不倫。（圖／翻攝週刊文春）
▲岡本信彥2020年遭爆祕密結婚，同時還傳出搞不倫。（圖／翻攝週刊文春）
《鬼滅之刃》聲優「婚訊、外遇同時公布」　老婆也傻眼

岡本信彥是人氣動畫《我的英雄學院》爆豪勝己、《鬼滅之刃》不死川玄彌、《葬送的芙莉蓮》欣梅爾等角色的配音員，相當有名氣，但他2020年3月被《週刊文春》爆料跟大龜明日香早在2018年結婚，跟按摩妹開房間2小時的行為一併公開，結婚與婚外情同時曝光，讓外界看傻眼。

岡本信彥的醜聞曝光後，透過公司承認結婚，也認了報導內容跟大眾道歉，透露老婆聽到後無法原諒他，岡本信彥發誓不敢再騙太太。大龜明日香也發文，認為公歸公、私歸私，所以才沒在社群媒體上透露跟岡本信彥結婚，但對於老公偷吃一事，當年她隻字未提。

▲日本聲優櫻井孝宏承認已婚消息。（圖／取自《kimetsu》官網、《AnimeAnime》推特）
▲櫻井孝宏承認已婚，但未對小三、小四道歉。（圖／kimetsu官網、AnimeAnime X）
《鬼滅之刃》水柱隱瞞結婚「找小三小四」　忠實觀眾三觀崩壞

除了岡本信彥，同樣也是《鬼滅之刃》班底的櫻井孝宏，則為「水柱」富岡義勇的配音員，另一部知名動畫《咒術迴戰》夏油傑也是出自他聲演。出道超過20年的他，2022年被爆出跟結識20年的女友結婚，卻同時傳出跟節目作家出軌長達10年，他甚至答應作家「以結婚為前提交往」，導致誤當小三的作家得知真相後大受打擊，崩潰到住院，決定退出娛樂業。

櫻井孝宏當年結婚，公司證實並表示屬於私事，櫻井孝宏沒有意願公開。扯的是，櫻井孝宏的外遇對象不只一位作家，2023年再爆出「小四」，2人早在2006年就斷斷續續交往15年，櫻井孝宏在祕婚後仍要求女方傳送私密照說：「想看妳屁屁！」還贈送對方訂製戒指。該位小四透露收到不雅訊息為櫻井孝宏婚後7天，最後鼓起勇氣將證據提供給媒體，自己也因此失眠並接受心理治療。

櫻井孝宏曾發文承認負面行為，但未向上述女性道歉；當然他的演藝事業大受影響，不僅原定在動畫《AYAKA -綾島奇譚-》的配音戲份被取消，參與20年的廣播節目也決定開除他，跟他合作8年的經紀公司INTENTION亦決定終止雙方合約；不過《鬼滅之刃》沒有放棄他，要角「水柱」富岡義勇至今仍由櫻井孝宏負責配音。

根據日本網站民調統計指出，日本有41.1％的男生「都在搞外遇」，女生比數則為31.4％；「曾經有過外遇經驗」的數據則有67.9％的男性、46.3％的女性，也就是說，在不論有婚姻的關係下，日本社會中每2人就有1人有劈腿經驗。

▲岡本信彥承認新聞報導屬實，跟大眾道歉。（圖／岡本信彥部落格）
▲岡本信彥當年承認新聞報導屬實，跟大眾道歉。（圖／岡本信彥部落格）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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