辜仲諒、吳一揆回歸中信金董事會　金管會表態了

財務出狀況？路易莎發重訊「撤回上櫃申請案」　原因曝光

▲路易莎咖啡發布重大訊息表示。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡發布重大訊息表示。（圖／路易莎咖啡提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021年登錄興櫃的咖啡品牌路易莎，今（22）日發布重大訊息，宣布「工司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件」，並稱將在適當時機再重新提出申請。路易莎強調，撤回上櫃申請案對本公司財務及業務並無重大影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本土咖啡品牌路易莎2005年7月成立，是主打「平價化」精品咖啡連鎖品牌，近幾年快速展店，2020年突破500間門市，雖這兩年受到新冠疫情影響，但仍不斷有展店計畫；2021年9月，以每股118元登錄興櫃，開盤以132元開出，股價早盤最高來到209元，一張股票價差超過9.1萬元，相較登陸價格漲幅達77%。

而根據路易莎日前公告的第1季財報，首季營收5.71億元，年增2.7%，營業毛利2.52億元，毛利率44%，年增12.9%，毛利率44%，比去年同期提升4個百分點。歸屬於母公司業主淨利3068.1萬元，年增10.33%，每股純益1.5元。據集保統計，股東人數將近7000人，也在去年12月送件申請轉上櫃交易，不料今日卻宣布撤回股票上櫃申請案。

路易莎重訊指出，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，後續上櫃的時機，將於適當時機再重新提出申請。

美「不賣就禁」通過不到一個月！TikTok罕見宣布全球裁員

家登小金雞家碩掛牌上櫃　股價大漲3成！展現蜜月行情

上櫃209家「肥貓」董監現形！台嘉碩、大宇資、穩懋均給逾百萬元

交不出財報「股票恐成壁紙」！上市公司廷鑫、昶虹5/20起停止買賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代