財務出狀況？路易莎發重訊「撤回上櫃申請案」 原因曝光
2021年登錄興櫃的咖啡品牌路易莎，今（22）日發布重大訊息，宣布「工司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件」，並稱將在適當時機再重新提出申請。路易莎強調，撤回上櫃申請案對本公司財務及業務並無重大影響。
記者林莞茜／綜合報導
本土咖啡品牌路易莎2005年7月成立，是主打「平價化」精品咖啡連鎖品牌，近幾年快速展店，2020年突破500間門市，雖這兩年受到新冠疫情影響，但仍不斷有展店計畫；2021年9月，以每股118元登錄興櫃，開盤以132元開出，股價早盤最高來到209元，一張股票價差超過9.1萬元，相較登陸價格漲幅達77%。
而根據路易莎日前公告的第1季財報，首季營收5.71億元，年增2.7%，營業毛利2.52億元，毛利率44%，年增12.9%，毛利率44%，比去年同期提升4個百分點。歸屬於母公司業主淨利3068.1萬元，年增10.33%，每股純益1.5元。據集保統計，股東人數將近7000人，也在去年12月送件申請轉上櫃交易，不料今日卻宣布撤回股票上櫃申請案。
路易莎重訊指出，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，後續上櫃的時機，將於適當時機再重新提出申請。