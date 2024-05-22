OpenAI史詩公關災難！外媒分析3大錯誤：惹怒「黑寡婦」後果嚴重

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報導分析OpenAI犯下的第一個錯誤，就是試圖找史嘉蕾喬韓森來替「Sky」配音。即使史嘉蕾喬韓森答應了，考慮到她好萊塢巨星的身分，費用肯定不便宜。而讓史嘉蕾喬韓森來配音，真的能替AI語音助手加分嗎？更何況，這只是「Sky」眾多語音的其中一種，找大明星難道不會模糊AI技術進展的焦點？史嘉蕾喬韓森曾在2013年好萊塢電影《雲端情人》中獻聲，但那畢竟已經是11年的事了，且《雲端情人》雖然評價不錯，但全球票房一般，「甚至沒有多少人看過電影」。
OpenAI犯下的第二個錯誤就是，當史嘉蕾喬韓森明確婉拒了替「Sky」配音的邀約後，OpenAI卻找來一個與史嘉蕾喬韓森聲音相似的配音演員，且阿特曼（Sam Altman）在產品發表會期間，於個人X發文寫下「Her」，同時這個單字也是《雲端情人》的英文片名。史嘉蕾喬韓森的憤怒其來有自，阿特曼的行為難道不是故意想讓Sky與《雲端情人》產生某種暗示性的連結嗎？
OpenAI犯下的第三個錯就是，他們低估了惹怒史嘉蕾喬韓森的後果。在史嘉蕾喬韓森公開砲轟後，OpenAI不得不宣布停用該款語音，但是傷害已經造成。史嘉蕾喬韓森是高人氣的好萊塢明星，她在漫威電影中扮演女英雄受到廣大粉絲支持，當史嘉蕾喬韓森出來發聲，立即觸動人們「AI竊取內容後取代人類」的擔憂，這本來就已經是大眾關注的焦點，如今史嘉蕾喬韓森宛如成為這類爭議的「代言人」，讓類似擔憂更加深入人心。
《商業內幕》報導最後結論，如果AI像OpenAI所宣稱的那麼強大、足以改變世界，「我們難道不該擔心OpenAI的領導高層似乎總是一直在犯錯嗎？」