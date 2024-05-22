美「不賣就禁」通過不到一個月！TikTok罕見宣布全球裁員
中國企業「字節跳動」旗下的短影音平台TikTok（抖音海外版），因被質疑為北京當局的宣傳工具、有國安疑慮等爭議，日前在美國面臨龐大的「不賣就禁」法律壓力，外媒揭露TikTok已通知員工，計劃本週對全球營運和行銷團隊進行大規模裁員，這也是該企業罕見進行如此大規模的一次裁員，預期會有至少1000名員工受到影響。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據外媒《the wrap》透露，短影音平台TikTok將罕見大規模資遣員工，受影響的單位主要是全球營運與行銷部門，大約有1000名員工會受到影響，尤其是全球用戶營運團隊恐將被解散，其餘員工將重新分配至市場行銷、內容和產品或安全信任部門，員工預期最晚將在22日晚間或23日上午獲知結果。
報導指出，這個罕見決定意味著TikTok公司的策略轉變，不再只是單純地削減成本，顯示該公司面臨的盈利壓力，此前字節跳動投資者估計TikTok去年虧損數十億美元，其200億美元收入中約80%來自美國市場。
這次大規模裁員消息距離美國政府簽署「TikTok不賣就禁」法案不到短短1個月。該法案要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）必須與之切割，否則將全面禁止該平台在美國運作；TikTok目前則已以違反美國憲法第一修正案為由，對聯邦政府提起訴訟。