韓電音和尚「日進大師」受邀赴星演出踢鐵板？新加坡當局發出警告
韓國「電音和尚」DJ NewJeansNim（日進大師，原名尹成浩）近來爆紅，以佛經融合電音文化，再配上動感的合掌手勢，在社群爆紅，近日受邀到新加坡夜店演出，引來了新加坡官方注意，直接警告若有任何冒犯種族或宗教的表演情況，將採取必要行動。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合法新社與新加坡亞洲電視台報導，原名尹成浩的日進，由喜劇藝人轉型的音樂人，把佛教元素融合電音文化，歌曲內容則多是佛教元素，在表演過程瘋狂熱舞，並透過強而有力的音樂節奏吸引聽眾，除了在韓國、台灣表演外，6月也將在新加坡演出。
然而，日進的表演過去以來也飽受爭議，儘管有部分人士認為他重振佛教在韓國年輕人中的流行，但仍有佛教團提質疑他的表演方式不虔誠。
日進受邀到新加坡一家夜店表演，但新加坡的法律對於宗教言論和行為的規定有所限制，新加坡內政部長尚穆根表示，警方已告知夜店負責人，演出若要繼續進行，不得涉及任何宗教元素。
夜店負責人則表示，將確保日進不穿僧袍、不使用與和尚相關的樂器或播放與佛教咒語相關的音樂。
根據新加坡公共娛樂相關法律規定，持有娛樂場所牌照的負責人必須確保在其場所提供的公共娛樂，不能冒犯任何種族、宗教、民族或國籍，或可能導致不同群體之間的不和諧。