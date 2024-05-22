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以色列展開拉法軍事行動　聯合國暫停在城內發放食物

▲聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天說，由於供應問題和不安全因素，已暫停在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）分發食物。圖為拉法等待領取食物的平民資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天說，由於供應問題和不安全因素，已暫停在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）分發食物。圖為拉法等待領取食物的平民資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天說，由於供應問題和不安全因素，已暫停在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）分發食物。

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UNRWA在社群媒體平台X上發文說：「由於缺乏供應和不安全，拉法目前已暫停分發食物。」

UNRWA今天通報，由於以色列正在進行軍事行動，UNRWA以及聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）位於拉法的配送中心都無法進入。

1名美國資深官員說，以色列已經處理美國拜登政府對全面地面入侵拉法的許多關切，以軍入侵目的是剷除拉法的哈瑪斯戰士。美國總統拜登先前曾說，如果以色列進攻計畫不優先考量無辜巴勒斯坦人民安全，他將反對全面軍事攻擊這座擠滿流離失所平民的城市。

這名官員說，政府並未支持以色列的入侵計畫，但表示以色列官員修改入侵計畫，顯示他們正在認真看待美國政府的關切。

在過去兩週裡，數十萬人在混亂中逃離拉法，在新的帳篷營地尋求庇護，或擠進已經被以色列先前進攻重創的地區。根據以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT），在大約90萬人匆忙逃離後，據信仍有約40萬人留在拉法。

世界糧食計劃署發言人伊蒂法（Abeer Etefa）說：「加薩的人道行動近乎崩潰。」她說，如果糧食和其他物資不能恢復大量進入加薩，類似饑荒的情況將會蔓延。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130522

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