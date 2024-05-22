林岳平談林詔恩首局被轟是「好事」？投球更冷靜 期望能拉長局數
統一獅二年級新秀林詔恩，在今（22）日先發面對味全龍，首局就被吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲，不過隨後找回準頭，主投6局僅失1分，奪下本季第4勝。賽後統一總教練林岳平受訪時，認為林詔恩首局被轟是好事，因為能夠更冷靜面對每個打席，並且也希望將來能逐漸拉長他的投球局數。
記者林之越/台北報導
1局下，林詔恩面對味全龍第2名打者吉力吉撈．鞏冠打擊，首球投出失投球，結果遭到吉力吉撈．鞏冠狙擊，一棒敲出中外野全壘打牆，形成1發陽春砲，也幫助味全先馳得點。然而，林詔恩並沒有因而動搖信心，3、4局雖然都有被攻佔上壘，但並沒有丟失分數。
連續2局有失分危機 被轟反倒更冷靜
5局、6局，味全更是分別靠著吳東融、張祐銘的安打，攻佔上三壘，不過被林詔恩兩度安全化解，展現投手丘上的大心臟。賽後被問到連續2局的失分危機，林詔恩表示：「當時剛好都是兩出局，所以就想著穩穩抓下第三個出局數就可以了。」
而總教練林岳平則表示：「開局被吉力吉撈．鞏冠敲出全壘打是好事，因為他被打全壘打之後，感覺投起來都有壓制住打線，而且也更冷靜面對每個打席。」另外也提到：「先前曾讓他休息一段時間，想透過這樣的方式逐漸增加他的用球數還有投球局數。」