國會改革法案「黑箱立法」？台灣事實查核中心：合乎規定議事手段

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立法院資深法案助理表示，法案審理的正常程序經院會一讀後，交由相關委員會進行詢答與審查，如果審查順利，法案送出委員會後可排入院會進行後續二、三讀程序。若委員會審查對條文有意見，委員會主席會宣布交由朝野協商，若協商順利、朝野簽下協商結論，則也可排入院會處理。但若協商不順，就得等法案走完一個月冷凍期後，在院會進行表決。
熟悉立院生態的資深媒體人單厚之表示，以往針對朝野沒有共識、高度爭議的議案，立法院長會召集朝野協商，除了溝通條文內容、細節，也會確定法案審查程序，確定要討論哪幾案，盡可能凝聚朝野共識，進到院會就會比較好處理。
單厚之說，17日院會的問題在於國會改革等爭議法案，5月8日由司法法制委員會的國民黨籍召委吳宗憲召集協商，並不是由立法院長韓國瑜召集，且委員會也沒有共識。在未經院長召集朝野協商下，多達20幾個版本的草案送進院會，增加討論難度，國民黨和民眾黨在會議當天突然提出「整合版」，此版本也完全未經討論，直接要在院會表決，引發外界對表決條文沒有公開的疑慮。
事實查核中心引述熟悉立法院議事人士的話指出，藍白兩黨當天在院會並不是提出一套前所未見的新條文，而是根據已經公開的修正草案，因為尚有疑義，依法提出修正動議，這是合乎規定的議事手段，且朝野都可以針對有疑慮的條文提出修正動議。
該人士表示，如果修正動議前一天提出，院會議事人員會協助彙整，送交立委。但立院議事常態是討論到爭議條文時才擬定修正動議，會議現場常常是改來改去，又有修正動議、又有再修正動議，這些即時的討論內容，實務上無法做到當天上網公告，但可以在後續會議公報紀錄找到。
該人士也提到，當修法草案送出委員會，無論其用什麼方式送出，這些修法內容已經公諸於世，也可受外界公評。例如國會改革諸案中，立法院能不能要求民間人士提供資料、不提供有什麼責任，會不會有刑責等都已經寫在草案文字中，供各方查閱。當外界有所疑慮、批評，立委也可以在院會中針對這些意見提出修正動議，各黨立委以此方式議事，並不違反議事規則。
立法院公報處受訪表示，5月17日院會會議公報紀錄20日已在立法院院內發布紙本版，線上版預計一週內在立法院議事暨公報資訊網發布。
針對記名表決改舉手表決爭議，單厚之表示，在立法院會舉手表決確實不常見。院會表決器表決是在約1992年啟用，在此之前也是舉手表決。例如國大代表修憲時，就是舉手表決的。根據議事規則，舉手表決也是合法的方式之一。
單厚之指出，過去8年來民進黨在立法院坐擁多數，也有一些法案闖關過程備受爭議，例如民進黨為了力拚前瞻基礎建設特別預算案闖關，同樣也是使出各種議事手段，對他黨立委所提議案，也是未經朗讀直接包裹表決。民進黨堅持「先提案、先處理」，也與議事規則不符，導致立委出現必須徹夜排隊送案的景象。
單厚之表示，朝野都會使用議事手段達成自己的目的，但17日的院會亂象，國民黨恐要負較多的責任。相關法案名為「國會改革」，但審議過程卻無程序正義，先是將民進黨的修法版本關在委員會，不讓其與其他在野所提的草案併案審理，條文未經詳細討論，也未經實質朝野協商，就直接丟出一個整合版讓大家表決，以此方式通過「國會改革」法案，看來相當諷刺。
更多「立院爆衝突」相關新聞。