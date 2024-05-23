緯穎宣布人事異動 總座張順來因健康因素卸任、由林威遠接任
緯創旗下伺服器大廠緯穎今（23）日凌晨宣布，董事會已在昨（22）日通過總經理人事異動，公司總經理暨執行長張順來博士，因健康因素，將轉任Technology Advisor。公司新聘林威遠先生擔任總經理。本人事異動案將於6月1日起正式生效。
記者陳郁柔／台北報導
緯穎表示，公司非常感謝張順來博士從緯穎成立至今的貢獻。他將仍為公司董事會成員，擔任董事一職，並在轉任Technology Advisor後，持續協助公司產品技術的研發，支持公司在技術上的前瞻創新。
而緯穎也介紹新任總經理，緯穎表示林威遠先生是原緯創資通企業暨網通產品事業群總經理，擁有美國俄亥俄州萊特州立大學MBA學位，在IT產業擁有超過30年經驗。
林威遠加入緯穎前，在緯創資通歷任多項管理職務，並成功領導跨國多功能團隊。他不僅擁有豐富的伺服器與人工智慧相關產業經驗，亦具有產品開發、銷售、供應鏈管理、客戶服務等跨領域專業背景。具備扎實的產業專業與卓越的宏觀視野，將帶領緯穎在雲端伺服器產業持續茁壯，並在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績。
此外，緯穎也在董事會中決議，解除林威遠總經理經營其他與緯穎營業範圍相同或類似的公司，擔任董事或經理人等競業禁止的限制。