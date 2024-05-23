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NBA年度最佳陣容公布！詹皇連20年入選超猛　成為史上第一人

▲「詹皇」LeBron James連續20年入選最佳陣容，而Doncic連5年入圍創紀錄，他成為26歲以前，史上第三位連續5度入選的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James連續20年入選最佳陣容，而Doncic連5年入圍創紀錄，他成為26歲以前，史上第三位連續5度入選的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA官方今（23）日公布年度最佳陣容，包括年度最佳第一隊、第二隊、第三隊，其中丹佛金塊的年度MVPNikola Jokic領銜，這是他第六度入選，並且是第四次入選第一隊，而達拉斯獨行俠的後衛Luka Doncic則是史上第三位，在26歲以前，就5度入選最佳第一隊的球員，洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James連續20年入選最佳陣容，況且他也以39歲的年紀，成為史上最老進入最佳陣容的球員，他這次入選年度第三隊，依舊創下紀錄，生涯20次入選最佳陣容，是史上第一人。

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「詹皇」生涯20次入選　史上最年輕也是最老

詹皇第一次入選就是2004-2005年球季，他是史上最年輕入選的球員，生涯21季，有20度入選最佳陣容，Tim Duncan、Kobe Bryant、Kareem Abdul-Jabbar 都入選15次排名在他後面。

細數詹皇生涯入選次數，他入選13次第一隊，3次第二隊，還有4次第三隊，加上生涯有4座MVP，未來絕對是名人堂候選人。

有趣的是，Joel Embiid去年因為拿到MVP，反而今年沒有辦法入圍最佳陣容，而他幾乎每年都跟Nikola Jokic有激烈競爭。

其他遺珠之憾有：克里夫蘭騎士隊Donovan Mitchell、紐約尼克隊Julius Randle還有邁阿密熱火隊的主將Jimmy Butler等人，去年他們都入選年度最佳陣容，可惜今年都因傷或是個人因素落選。

▲39歲的「詹皇」LeBron James，連續20季入選年度最佳陣容，是史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲39歲的「詹皇」LeBron James，連續20季入選年度最佳陣容，是史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）
Luka Doncic也創紀錄　連續5年入選

達拉斯獨行俠主力戰將Luka Doncic，生涯5年入選最佳第一隊，並且在26歲以前就達成此成就，是繼Tim Duncan、Kevin Durant等好手史上第三人達到。

Luka Doncic甚至有機會拿到大約，他可以簽下一份價值約3.46億美元（約111億台幣）的五年大約，另外這次季後賽表現亮眼的灰狼隊戰將 Anthony Edwards入選年度第二隊，加上紐約尼克隊主力Jalen Brunson、Tyrese Haliburton等也都入選，其中Jalen Brunson是首度入圍。

NBA年度最佳陣容名單：

年度第一隊： Nikola Jokic（丹佛金塊）, Shai Gilgeous-Alexander（奧克拉荷馬雷霆）, Luka Doncic（達拉斯獨行俠）, Giannis Antetokounmpo（密爾瓦基公鹿） , Jayson Tatum（波士頓塞爾提克）

年度第二隊: Jalen Brunson（紐約尼克）, Anthony Davis（洛杉磯湖人）, Kevin Durant（鳳凰城太陽）, Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼）, Kawhi Leonard（洛杉磯快艇）

年度第三隊: Devin Booker（鳳凰城太陽）, Stephen Curry（金州勇士）, Tyrese Haliburton（印第安納溜馬）, LeBron James（洛杉磯湖人）, Domantas Sabonis（沙加緬度國王）


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