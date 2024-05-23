美Fed放「鷹」！日圓快貶到157 新台幣早盤平盤上下整理
美國聯準會（Fed）公布會議紀要，有跡象顯示聯準會可能在更長時間內維持利率不變，引發美股走低，美元指數已逼近105，日圓兌美元也快貶到157，新台幣兌美元今（23）日早盤亦開貶，但於台股走揚，加上月底出口商有實質拋匯需求，貶幅有限，下探32.3元後轉趨盤整，在平價上下震盪，升貶互見，目前來到32.294元，貶值1.9分。
記者顏真真／台北報導
美國Fed公布的最新會議紀要顯示官員擔心通膨停滯，認為降息時間將延長，Fed主席鮑爾會後表示，FED降息的可能性大於升息。而在會議紀要發布前，高盛執行長索羅門則預測聯準會今年降息次數為零，因為政府開支讓美國經濟具有更高的韌性，難以讓人相信會在此情況下降息。
在美國Fed放「鷹」下，美元指數進一步升至104.97，日圓兌美元也貶至156.89，韓元也到1367.23兌1美元，人民幣兌美元則在7.2497至7.2544盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.29元、貶值1.5分開出，不過，由於台股走揚，加上進入月底出口商有實質拋匯需求，新台幣貶幅有限，下探32.3元後，拉回幾近平盤，來到32.266元，小升0.9分，目前在32.294元盤整，小貶1.9分。