Paul George「放棄2.7億」回東區打球？美媒：76人相信能夠簽下他

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「76人認為他們有真正的機會最終簽下Paul George，」O’Connor在知名媒體人Bill Simmons的節目上如此說道，「我和聯盟裡的人交談過，他們認為他（George）有可能最終離開快艇。不能保證，但有機會。 」
此前曾傳出奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克都是Paul George的潛在追求者。這些球隊本季都有打進季後賽，且陣容組成上都比快艇更年輕，有更多發展空間。不過快艇在所處城市上擁有優勢，並且他們也可以給出比其他球隊更多的錢。
《The Athletic》記者Shams Charania此前在節目《Up and Adams》中透露，「聯盟各隊高層都認為Paul George就是洛杉磯的孩子，他會留在洛杉磯。」唯一還有變數的是，快艇仍在猶豫是否會開給George頂薪。
George休賽季最多可以和快艇簽下一份4年2.21億美元的提前續約合同，球隊擁有他的鳥權，而其他球隊最多能為他提供的報價與快艇價碼相差900萬美元（約合2.7億台幣）。
Paul George本季薪資為4564萬美元，2024-25賽季他有一個4879萬美元的球員選項，今夏可以選擇不執行且跳出合約。本季例行賽，George場均可貢獻22.6分5.2籃板3.2助攻1.5抄截。