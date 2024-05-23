高雄人嗨了！AirAsia便宜機票399元 飛日本東京1799元起單程未稅
迎接高雄旅展，亞洲低成本航空AirAsia今（23）日宣布，明（24）日將開賣高雄出發航線「便宜機票399元起」單程未稅，包括馬尼拉、吉隆坡都可輕鬆造訪，飛「曼谷最低899元起」單程未稅；國人最愛直飛日本「東京成田也只要1799元起」單程未稅，南部的民眾衝一波划算優惠嗨出國。
記者蕭涵云/綜合報導
5月24日至5月27日高雄市旅行公會國際旅展將於於高雄展覽館登場，亞洲低成本航空AirAsia同步於線上旅展優惠，一口氣推出四條高雄直飛航線「399元起單程未稅」優惠價，最划算由「高雄直飛馬尼拉、吉隆坡最低399元起」單程未稅，直飛曼谷（廊曼）最低899元起單程未稅，熱愛到日本旅遊的民眾，務必把握「高雄直飛東京（成田）1799元起單程未稅」。
促銷期間為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止，可訂購出發日期即日起至2024年10月30日的機票（日本航線為2024年6月16日至2024年10月26日）。且購買上述航班機票可享「加購30公斤託運行李7折」優惠；高雄旅展期間至馬來西亞觀光局與泰國觀光局AirAsia攤位購買機票，加碼享有「30公斤託運行李6折」優惠，並加贈高雄旅展限定AirAsia品牌成交禮。
另外，台灣虎航也因應高雄旅展推出線上旅展，針對高雄、台中出發享有划算優惠，最值得入手為「高雄／台中－澳門」799元單程未稅，最熱門的「高雄－東京成田／大阪關西」2099元單程未稅、「台中－東京成田」2499元單程未稅，「高雄－金浦」則是1999元單程未稅。促銷期間為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。並針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，獨享票價最高8折，再賺8%回饋金。