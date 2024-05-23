▲花蓮景點｜暑假消暑好去處，花蓮親子景點推薦！「摸蛤仔兼洗褲」好吃好玩一次搞定

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立川漁場休閒農場
立川漁場有滿滿的黃金蜆，是全球最大的蜆精原料製造商，在這裡不但能夠了解黃金蜆的生態故事，還有許多用黃金蜆製成的商品和蜆料理餐廳。來到這裡一定要體驗一下老一輩人說的「摸蛤仔兼洗褲」下水體驗摸蜆，還可以帶走一斤的黃金蜆！水的深度不論是大人小孩都可以參與，很適合親子同樂。摸完蜆還可以報名參加蜆DIY體驗（需3天前預約），讓小朋友可以動動手，發揮創意，創造出獨一無二的紀念品。
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- 景點地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號
- 連絡電話：03-865-1333
- 營業時間：09:00~17:30
- 相關連結：立川漁場休閒農場
知卡宣綠森林親水公園不只可以玩水，新開放的陸上兒童遊戲場，分為荒野冒險島、森活天空樹，佔地超寬廣、遊玩設施豐富，可以玩上一整天。夏天來還可以玩水，每年 7/1–8/25 ，戲水池免費開放，許多人都要衝一波知卡宣玩水消暑。戲水池的遊樂設施非常多樣化，大型360度旋轉滑水道，從兩層樓高的滑梯滑入泳池，非常刺激過癮；小朋友們可以在兒童池用水槍大打水戰，還有人工造浪池、漂漂河，深受大小朋友喜愛。
- 景點地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號
- 連絡電話：03-842-2045
- 營業時間：09：00~17：00 / 12：00~13：30為戲水區休息時間（每週一休園）
- 相關連結：花蓮觀光資訊網
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南濱公園依著南濱海岸線建置規劃，保留原始的自然地景，坐在岸邊的石頭上，可遠眺整片太平洋與新月造型的洄瀾新灣，海堤旁連接兩潭自行車道，可以悠閒地騎著腳踏車看海。公園內設有羅馬風格的中央廣場，並規劃兒童遊樂場，有隧道鑽籠、環形溜索和木造海盜船大沙坑，還有極限運動場、沙灘排球場，真的是一家大小出遊的好去處。而且距離東大門夜市超近，公園玩完後直接去逛夜市剛剛好。
- 景點地址：花蓮縣花蓮市海濱街
- 連絡電話：03-822-7171
- 營業時間：全天開放
- 相關連結：花蓮觀光資訊網
來到花蓮怎麼能不來遠雄海洋公園呢？海洋公園佔地廣大，一入園就能開心玩上一整天，一共八大主題區、四大主題表演，還可以搭上纜車俯瞰整座遠雄海洋公園、眺望美麗的太平洋。最受歡迎的海底隧道、海豚海獅秀和美人魚的神秘傳說，一定不能錯過，尤其美人魚實境表演要4天前線上預約，否則可是沒辦法入場的呦～這樣一個結合樂園、水族館和自然景觀的好地方，絕對是親子旅行的好去處。
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- 景點地址：花蓮縣花蓮市壽豐鄉鹽寮村福德189號
- 連絡電話：03-812-3199
- 營業時間：09：00-17：00(週一~五) /09：00-17：00(週六、日＆國定假日)
- 相關連結：遠雄海洋公園
花蓮爆紅景點崇德瑩農場，位在立霧溪出海口，號稱花蓮版的紐西蘭，擁有山海絕美景色、遼闊牧場草原，夢幻的像身處國外。結合了可愛動物農場，大草原、騎馬、沙灘車、獨木舟、飛行傘、滑索、窯烤等，一次就能把好玩的玩個遍。玩得不過癮，可以選擇在露營車住一晚，隔天還能到農場裡的童話小鎮、夢幻天空之鏡場景拍拍照，在湖景咖啡館悠閒的喝杯咖啡，崇德瑩農場好玩又好拍，真的捨不得離開呀～
一張票兩種體驗 花蓮：猛哥天空之鏡沙灘車體驗｜附崇德瑩農場門票
- 景點地址：花蓮縣秀林鄉崇德村下台地立霧溪旁
- 連絡電話：0963-708-807
- 營業時間：24小時開放
- 相關連結：崇德瑩農場
建造在東海岸與中央山脈的平行處，擁有令人屏息的自然美景，被譽為花蓮的精華之地。海崖谷裡的時間彷彿過得特別慢，你可以放下快節奏的生活，盡情享受慢遊時光。漫步在天空之門，彷彿走進奇幻美景裡；踏上玻璃景觀台，感受陡峭海崖下的刺激；坐在露天看海平台，眼前湛藍遼闊海景，令人深深著迷。還有沙坑溜滑梯、玩水噴泉、旋轉木馬、恐龍彩繪等，是與家人共度美好時光的秘密基地。
- 景點地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑51-5號
- 連絡電話：03-8671314
- 營業時間：09：00- 18：00
- 相關連結：海崖谷
玩味蕃樂園是由宗泰集團打造的復古風觀光工廠，一樓販售著各種伴手禮，提供多種零食糕餅自取試吃，還有冰涼的開水和洛神汁可以喝；踏上二樓瞬間進入時光隧道，舊時的火車站，許多古早味店家、復古大戲院以及花蓮13鄉鎮的特色，讓你拍照拍不停；三樓是需要付費參觀的余宗柏故事館，記載著花蓮麻糬王國的創業故事，帶旅人穿越重回那個純樸懷舊的老時光，還免費提供和服、旗袍、韓服、學生服、佈景刻畫生動。
- 景點地址：花蓮縣新城鄉康樂村加灣17-1號
- 連絡電話：03-826-0707
- 營業時間：08：00~17：00（4/15～6/30館內修繕暫停營業）
- 相關連結：地耕味-玩味蕃樂園
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原文出處 : ReadyGo 花蓮景點｜暑假消暑好去處，花蓮親子景點推薦！「摸蛤仔兼洗褲」好吃好玩一次搞定
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