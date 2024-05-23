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高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」

▲高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
▲高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」

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對許多人而言，住家附近有一間餐點好、環境好又撫慰人心的咖啡館，是最幸福不過的事情了。而隨著遠端工作浪潮應運而生，當今咖啡館已成為不少人埋頭工作的地方，如果你正在搜尋高雄美食，並且想要找個適合打電腦、讀書或是與朋友談心的高雄咖啡廳，從下午開到凌晨的「新銳咖啡高雄鼎中店」，或許是很不錯的選擇喔！

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新銳咖啡怎麼去？

新銳咖啡高雄鼎中店位在高雄市三民區，鄰近文藻外語大學以及義大醫療財團法人義大大昌醫院，所以可以選擇搭高雄市公車90民族幹線、3、 3(繞文信路) 、24A 、24B 、28等路線，於文藻外語大學站下車；以及高雄客運8023、8025、8029、8032，於文藻外語大學站下車，或是直接開Google地圖搜尋「新銳咖啡高雄鼎中店」，「義大醫療財團法人義大大昌醫院」照著走就沒問題啦～

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高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
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圖／[email protected]
令人在好奇的環境氛圍？

來到新銳咖啡高雄鼎中店門口，你會發現有著整面的落地窗，這將採光的效果最大化，讓人好想午後到這邊享受耍廢好時光。一樓的座位有吧台、沙發和高腳桌椅，而二樓的座位則較多，並提供漂流書屋，供客人閱讀；不僅如此，二樓還設有包廂房，含有電視螢幕與白板，可容納約六至十人，商務人士需洽談空間也可以考慮租借。整體而言，店內環境為簡約舒適風，久坐也沒問題。

高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
圖／IG@sensory_cafe
高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
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圖／IG@sensory_cafe
人氣餐點品項？

環境好，餐點品質固然也很重要。新銳咖啡高雄鼎中店的菜單品項眾多，除了咖啡、茶類、氣泡飲、冰沙、歐雷等各式飲品之外，還有披薩、捲餅、早午餐拼盤等輕食，而想吃甜點的話，則可根據當日的甜點櫃挑選，他們家的人氣甜點有大人的提拉米蘇、玫瑰蘋果塔、巧克力千層、澄香蒙布朗等等，甚至還有客人表示：「能在深夜吃到好吃的甜點，實在太幸福了啊！」

高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
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高雄美食多、高雄咖啡廳也多，你或許很好奇，究竟新銳咖啡高雄鼎中店有什麼魔力，吸引許多人特地前往呢？介紹完環境與餐點後，店家的加分條件還有這些：提供免費WIFI，且座位旁都有插座！與此同時，店內客滿時，用餐時間為120分鐘，而每人低消則為一杯飲品，附近很好停車，且基本上平日晚上都可以坐很久，不用擔心～此外，員工親切也是讓人很安心的關鍵之一，難怪上班族、自由工作者還是學生族群都很喜歡！

高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」
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高雄美食：從下午營業到凌晨！高雄深夜咖啡廳推薦
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圖／sensory_cafe
新銳咖啡高雄鼎中店

  • 地址｜高雄市三民區鼎泰里鼎中路172號
  • 營業時間｜15:00-01:30（週二公休）
  • 電話｜07 350 8520
  • Facebook｜新銳咖啡高雄鼎中店
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原文出處 : ReadyGo 高雄咖啡廳｜從下午營業到凌晨，深受街坊愛戴的深夜咖啡廳「新銳咖啡」

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