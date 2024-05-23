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不用進公司！「數位游牧」受年輕世代青睞　這8大職務最適合

▲即將迎來畢業季，各大公司也趁現在搶人材！人力銀行表示，全站有60萬個正職工作機會，創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲即將迎來畢業季，各大公司也趁現在搶人材！人力銀行表示，全站有60萬個正職工作機會，創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

即將迎來畢業季，各大公司也趁現在搶人材！人力銀行表示，全站有60萬個正職工作機會，創歷史新高，歡迎所有求職者與新鮮人使用平台找工作。

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畢業生陸續投入職場，104人力銀行行銷長張寶玲指出，大缺工浪潮，2024年5月全站已有93.4萬個正職工作，其中，60萬個正職工作不限工作經歷，歡迎所有求職者和新鮮人，約占64%，與5年前的29.2萬個相比，成長2倍。

缺工前三大產業為：住宿/餐飲服務業 9.9萬個、批發/零售/傳直銷9萬個、電子資訊/軟體/半導體8.3萬個。前三大熱門指定學科為：工程學科4.8萬個、商業及管理學科2萬個、醫藥衛生學科1.8萬個，仍有49.9萬個工作機會不限科系。

而近年最大亮點在於，疫情讓遠距工作興起，疫後旅居海外的熱潮不減，數位游牧（Digital Nomad）越來越受到年輕世代青睞，距工作機會中，有7500個歡迎所有求職者與新鮮人，雖然為數不多，僅占1%，但比5年成長5倍。依產業來觀察，電子資訊/軟體/半導體業因全球產業競爭激烈、工程師專案偏多，提供4700個遠距工作機會，為所有產業別中最多者。

張寶玲分析，疫情雖已結束，遠距工作已非必要，但缺工已成常態，企業為了搶得好人才，提供越來越多遠距工作機會。

人力銀行也盤點適合數位游牧的8大職務：工程師、自媒體、數位行銷、線上家教、翻譯、剪接師、作家、設計師，這些工作能線上作業，並且線上作業不會影響工作效率與產出。挑選數位游牧的國家城市，多為簽證較長、適合旅居的海外地區，例如日本、韓國今年陸續推出數位游牧簽證可停留半年至1年，以及當地網速快、治安好、消費低則為三大挑選指標。數位游牧工作者沒有實體夥伴、遠離原來習慣的生活圈，能否適應孤單感也得仔細評估。

此外，104人力銀行也舉辦2024職涯博覽會，將於6/15、6/16在台北華山舉行，其中緯穎、廣達電腦、遊戲橘子、IKEA等上百家企業人資齊聚，歡迎求職者到現場談工作，同時藉由職涯諮詢、趨勢論壇等多元活動，協助求職者和畢業生探索職涯，並打造專屬於自己的職涯路徑。

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