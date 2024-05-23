賴清德剛就職中國就軍演！國民黨喊話：吳釗燮、顧立雄提應對方式
中共解放軍今早宣布，23日至24日中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，將於台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。對此，國民黨表示，國防部應該嚴謹應對，特別應該告知國人，共軍是否越過海峽中線或十二海浬領海，以及我方的反制措施，也嚴正呼籲對岸克制，停止不必要的舉措，避免台海衝突，並珍惜兩岸和平發展成果。
記者林怡昕／台北報導
中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹宣布，5月23日7時45分開始，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。
國民黨指出，共軍此次軍演範圍除了台灣四周，還特別點出金門、馬祖、烏坵、東引，針對及警示意味濃厚，期盼國防部審慎因應，並衡量是否需要升級戰備，以確保國安。
國民黨表示，美方之前表達過總統就職前不希望陸方有異常動作，如今賴清德520就職後，中共即向我方加大壓力，希望新任的國安會秘書長吳釗燮以及國防部長顧立雄，除了口頭譴責，也必須提出務實有效的應對方式。
國民黨強調，支持政府一切捍衛中華民國利益的作為，也希望新政府相關首長能發揮正面功能，確保台灣民眾安全無虞。