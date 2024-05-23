不只金價飆漲！白銀也創11年新高　專家估這原因還有續漲空間

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金價本周創下歷史新高，主要得利於地緣政治風險和央行買盤，另外美國降息預期重燃為多頭提供助力。白銀通常會追隨黃金走勢，利率預期影響投資者對貴金屬等零配息資產的需求。在過去20年裡，在任意給定的10天內，白銀和黃金在80%以上的時間裡都呈現同步波動。
除了總體經濟因素外，紐約商品交易所（COMEX）上周銅價飆升導致軋空也對白銀市場產生影響。當空頭決定減少損失，某項資產迅速升值時，就會出現軋空。從中長期來看，白銀價格將繼續受到工業需求驅動。白銀是清潔能源技術所需的關鍵成分，隨著該行業強勁成長，市場預計白銀的使用量今年達到創紀錄的水準。
Lukman Otunuga認為，白銀市場可能連續第4年出現供應短缺。根據世界白銀協會的數據，白銀今年的供應缺口或達到有記錄以來的第二高位。由於白銀的需求繼續超過供應，在強勁的工業消費背景下，預計今年的白銀缺口將擴大17%。因此，基於各種看漲的基本面因素，銀價進一步上漲的可能性很大。
Lukman Otunuga進一步補充，就技術面前景來看， 日線圖上，白銀價格顯著看漲，走勢一浪高過一浪。銀價目前居高不下於50日、100日和200日均線上方，MACD指標也運行在零軸以上。不過，相對強弱指數（RSI）高於70，顯示市場嚴重超買。若銀價有效支撐在32.5美元，接下去可能向33美元挺進；若在32.5美元受到壓制，則有可能向29.33美元回跌；若進一步回跌至29.33美元下方，那麼將下探50日均線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。