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穩賺的！佯稱拿下西屯殯儀館BOT案　殯葬業者靠保密條款詐4億

▲台中市議員蔡耀頡陪同受害者們出面，呼籲其他被「保密條款」框限的人勇敢站出來。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.23）
▲台中市議員蔡耀頡陪同受害者們出面，呼籲其他被「保密條款」框限的人勇敢站出來。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.23）

記者顏幸如／台中報導

台中市一群民眾出面指控，曾承包市府多項殯葬標案的蔡姓業者，4年前假借崇德殯儀館長期不敷使用、自己拿到市府西屯殯儀館BOT等案之名招攬投資，包括市值3億多土地、數千萬現金到手後，就避不見面。投資人因簽有保密條款，雖覺有異卻遲遲不敢聲張，直到最近東窗事發才透過法律途徑補救，呼籲其他受害者勇敢出面。

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6位受害者今（23）日在台中市議員蔡耀頡陪同下，出面指控蔡姓殯葬業者，以偽造的西屯殯儀館BOT案合約書誑騙他們投資，因簽下保密條款，他們依約不敢聲張，錢越投越多卻不見進度，今年開始，蔡姓夫妻避不見面。

受害者說，蔡姓夫妻過去曾承攬崇德館靈位禮廳、大甲納骨塔、和平區公墓、崇德殯儀館停車場等多項工程，2020年蔡男分別對他們表示，現有的崇德殯儀館不夠用，市府要遷移到西屯區，他已拿到4.8億元的台中西屯殯儀館BOT案，並秀出合約書，誘騙眾人投資。

▲生管處長柯宏黛提醒市民謹慎投資。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.23）
▲生管處長柯宏黛提醒市民謹慎投資。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.23）
一開始他們半信半疑，蔡男拿出規模更大的台東縣鹿野納骨塔案資料取信大家，並強調西屯殯儀館BOT案是敏感的政府工程，興建期不能對外聲張，投資時必須簽保密條款。

陸續投入近千萬元的陳小姐說，蔡男一直以各種名目向她拿錢，BOT案遲遲未見具體進度，自己財力難以負擔後開始起疑，偷偷向「鹿野案」的投資人求證，一問才知張姓地主中風、患失語症，土地借名登記在親友名下，蔡男和張姓地主認識多年，蔡偽造同意書向張的親友聲稱張已同意投資，成功移轉張名下近1萬坪、市值3億多的土地、以及3筆建物，雙方正在打官司。

▲陳小姐秀出市府回文，一直到生命禮儀管理處表示「沒有任何BOT案」，她才確定這是一樁縝密的詐騙案。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.23）
▲陳小姐秀出市府回文，一直到生命禮儀管理處表示「沒有任何BOT案」，她才確定這是一樁縝密的詐騙案。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.23）
其他受害者表示，有黑道背景的蔡姓業者，一直強調BOT案「放心啦！穩賺的啦！」大家不懂政府工程招標機制，又簽了保密條款，雖然覺得有異，擔心違約也不敢聲張。直到陳小姐找不到蔡姓業者、蔡姓夫婦的公司電話變成空號，才趕緊向議員蔡耀頡陳情，5月市府回文「生命禮儀管理處沒有任何BOT案」，確定這是一樁縝密的詐騙案。

生管處長柯宏黛表示，中市府4個殯儀館目前都沒辦理相關BOT案，5月9日受理這件陳情案後，10日發布新聞稿說明，提醒市民謹慎投資。未來若仍有詐騙事件，法制局等局處願意協助訴訟。民政局長吳世瑋指出，若民眾對相關投資開發案有疑慮，可透過正規管道向民政局或台中市生命禮儀管理處查證。

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