基隆殺人未遂犯落網！稱受不了精神病院環境 改送高雄凱旋醫院
39歲殺人未遂犯簡郁紘，19日從基隆某醫院逃脫，逃亡4天後22日晚間在新莊落網，後續他先送基檢調查脫逃案，23日再解送回北檢歸案，檢察官訊問後將簡郁紘改送擁有全台唯一專責司法精神病房的高雄凱旋醫院，接受較高強度的監護處分。
記者孫唯容／綜合報導
簡郁紘在2023年犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，不過他罹患思覺失調，因此施以監護5年，沒想到他19日竟趁放風時間從醫院逃跑，當天在基隆市區到處活動，期間還從超商偷取食物及飲水，直至繞了半個市區後，在義一路搭車朝八斗子方向前進，不過途中簡男疑似又改變主意，在中正路下車轉搭客運前往台北。
接下來簡郁紘乘首都客運到北市松山區，並在南京東路及三民路口下車後再轉車到北車，並一直以步行移動，直到20日凌晨4時都在西門町周邊移動，上午11時走到捷運龍山寺站，並花錢搭車前往新埔站，後續再搭乘公車往新莊區方向移動。
由於缺錢花用簡男以「簡信宏」的假名在新莊找到臨時工，21日、22日都在工地工作，並住在雙鳳路的宿舍，22日晚間簡男出門後被埋伏警力逮補；簡男供稱自己受不了精神病院環境才脫逃，檢察官訊問後將簡郁紘高雄凱旋醫院。