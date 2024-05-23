巷仔內／共軍軍演懲戒台獨！考驗賴政府「舊瓶裝新酒」國安團隊

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從目前已公布的演習範圍與內容，可看出是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」。面對中共可能武力犯台，海、空軍戰力至關重要。
相較於共軍新一代軍艦像下餃子一樣服役，我國海軍排水量3000噸級以上一級艦包括8艘成功級巡防艦、2艘派里級巡防艦、6艘康定級巡防艦、6濟陽級巡防艦、4艘基隆級驅逐艦，這26艘軍艦構成海軍捍衛海疆骨幹。其中只有成功級田單軍艦船齡小於24年外，另有4艘大於50年、6艘大於40年，海軍一級艦面臨船齡老化、防空能力不足問題，讓海軍監控共軍動態遭遇龐大壓力。
從2022年8月與2023年4月的二次圍台軍演中，已逐漸浮現海軍船艦老舊、性能日益落後問題。未來恐怕必須花大錢對這些船艦進行性能提升、建造排水量較小的二級艦，並向美國爭取狀況較好的除役軍艦取代部分一級艦，多管齊下才能維持海軍戰力。
我國空軍雖有升級型F-16V、IDF經國號戰機、幻象2000戰機共約300多架，另將購入66架新型F-16V戰機，空軍整體戰力在東亞僅次於中、日、韓等國。但是空軍維持戰力面臨內外交迫問題，內部面臨飛行員難留人，除航空公司高薪挖角外，共機頻繁擾台，飛行員任務繁重，降低了飛官留營的意願；對外，中國殲20等新一代匿蹤戰機服役，讓國軍維護空防壓力日趨繁重。
在三軍裝備之中，海、空軍武器向來是最花錢，強化海空軍戰力恐怕會對其它軍種產生預算排擠效應，若要維持嚇阻共軍犯台能力，恐怕只能不斷提高國防預算來因應。