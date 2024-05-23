立委憂Uber併熊貓恐獨占市場！公平會曝審查程序　白委盼訂專法

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2大外送龍頭最終能通過公平會的審查嗎？市場被寡占的結果，店家、外送員、消費者該何去何從？Uber Eats未來又將如何整合2平台？立院經濟委員會今日邀請公平會就「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」專案報告，朝野立委也紛紛對此議題表達關切。
民眾黨立委張啓楷質疑，光從市場集中度及定價能力分析，就已明顯構成獨占，公平會主委李鎂回應，需詳閱相關資料才能進一步分析判斷。
至於2業者平台合併後，恐影響餐廳、外送員及消費者三方權益，公平會將如何處理？對此，公平會表示，已於日前接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda 結合的申報案件，現正審查其結合申報資料是否齊備，在申報事業提出完整申報資料後，即受理申報並開始進行審查。依公平交易法規定，參與結合事業在公平會受理申報後起算30個工作天內不得進結合，必要時，公平會得將該審查期間再延長60個工作天。
公平會於報告中曝審查程序，指出UberEats併購foodpanda將顯著改變市場結構， 因此審查重點將聚焦在「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向。審查過程中將徵詢利害關係人所屬團體及相關主管機關的意見，如餐 廳、外送員、消費者等，並召開公聽會或座談會，再由公平會委員會議依公平交易法第13條規定，審酌其結合的「整體經濟利益」 是否大於「限制競爭之不利益」，再做出准駁的決定。
張啓楷追問，資策會調查顯示2家業者加起來就占8成，加上此次強強併購，從2間併購後變1間，公平會審查還會過嗎，「答案已經很清楚了吧？」李鎂仍堅持表示，應詳細觀察所有的資料，才能做出分析。
張啓楷表示，此併購案對民眾影響實在是太大了，除此之外，2家外送平台日前已降低外送員薪資，過往一張訂單可拿60至70元，現再砍到只剩40元，另外，平台對店家抽成更高達30%至40%，合併後抽成可能還會再更高，「羊毛出在羊身上，對消費者衝擊一定更大。」他認為，根本的解決方案是訂定平台專法，對外送平台管理及外送從業人員權益有具體保障，民眾黨會提案立專法處理。