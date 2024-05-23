內行快評／獨行俠禁區得62分！內線開心「吃餅」意外擊垮灰狼3塔

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禁區轟下62分 獨行俠帶來不同進攻風景
這對於獨行俠來說絕對是振奮士氣的一場勝利，因為今晚灰狼命中18記三分球，他們自己卻只有25投6中，但最終拿下這場比賽的卻是客隊，憑藉得是此役高達62分的禁區得分。
顯然獨行俠和金塊都是聯盟中最出色的進攻球隊，不過兩支球隊的模型卻完全不同，獨行俠靠著外線球星運球突破切入製造空檔機會，而金塊則以Nikola Jokic在內線為核心運轉，其他人圍繞他進行動態進攻。
灰狼擁有Rudy Gobert、Karl-Anthony Towns和Naz Reid三名移動能力和體型兼具的長人，這讓他們成為聯盟中最適合防守Jokic的球隊。但當遇到熱愛單打、喜歡擋拆後直接錯位攻擊長人的獨行俠，Gobert和Towns防守外線的能力，顯然就沒有這麼突出了。
今晚Doncic先發出賽41分鐘，26投12中，得到33分6籃板8助攻3抄截；Irving出賽40分鐘，23投12中，得到30分5籃板4助攻。這兩名球員包報了獨行俠將近6成（58%）的得分，這還沒有算上兩人也傳出多達12次助攻。
灰狼長人協防 獨行俠直接空接「吃餅」
而價值不比直接分低的是，當灰狼內線球員被吸引到外線時，Daniel Gafford和Dereck Lively II就可以在內線興風作浪，此役兩人共抓下20個籃板，而Gobert和Towns則合計只有40個籃板。另外，當Gobert不在籃下，獨行俠鋒線就可以「吃餅」、獲得大量攻擊籃框機會，這也是他們今晚可以在禁區得到爆量分數的原因。
今年灰狼在前兩輪的進攻狀態相當出色，這源自於Anthony Edwards展現出超出他例行賽水準的手感和場上判斷，全隊也都能把握他所創造出來的機會。不過今晚Edwards的急停跳投回歸平均值，而拿手的切入，這一場也被獨行俠有效限制。
Lively這一名NBA新秀，在今年前兩輪填補了獨行俠一直以來欠缺的禁區韌性，他的高度讓球隊得到護框能力和籃板保護，今晚更是多次在Edwards切到內線時保護籃下，讓對方猶豫下發生失誤，絕對是因晚的隱形功臣，他和Gafford在這一輪能提供這樣穩定的表現幾場，將決定獨行俠能否繼2011年之後再次挑戰進入總冠軍賽。
這一輪系列賽才剛剛開始，但已經呈現出如此不同的景致，今年的西區決賽將會非常有觀賞性吧。