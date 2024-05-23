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T1總冠軍賽／卡森斯專注在自身調整！不在意對誰　喊話全隊要專注

▲在總冠軍賽前，卡森斯集合台啤雲豹隊喊話，要求全隊要更專注、認真，不要休息兩周就變得太散漫。（圖／T1聯盟提供）
▲在總冠軍賽前，卡森斯集合台啤雲豹隊喊話，要求全隊要更專注、認真，不要休息兩周就變得太散漫。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/綜合報導

「表弟」卡森斯即將迎來自己在台灣職籃的首場總冠軍賽，由台啤永豐雲豹對決臺北台新戰神，在今（23）日進行的總冠軍賽前記者會，他表示會專注在自身調整之上，隊友蔣淯安也透露在練習時卡森斯有集合大家喊話，要求全隊要更專注、認真，不要休息兩周就變得太散漫。

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不在意對上誰　卡森斯：做好自己

談到對下一輪對手台新戰神的看法，卡森斯簡短的表示：「我專注在我自己的部分，對上誰我不在意，重要的是做好自己的部分。」之後媒體再次向他確認，他也給出肯定的答案。

卡森斯如此回應，大概也不是輕視台新戰神的意思，他只是更專注在自身的調整之上，他稍早在練習時就有提醒隊友要更專注一些，也和媒體強調冠軍賽會更嚴肅地來面對，「我會更加嚴肅的面對這一輪的比賽，日常和投籃訓練我都很嚴肅的去做。」

過去卡森斯也在NBA、NCAA打過季後賽或淘汰賽，這次在台灣經歷的職籃賽事又是不一樣的情況，不過他本人認為無法對此做出比較，畢竟是不同的聯盟和情況。

訓練時喊話　卡森斯要全隊拿出專注力

卡森斯在加入雲豹隊後，成為這支球隊場上場下的領袖，雲豹主控蔣淯安透露他在賽前特別集合大家，「他說我們已有兩個禮拜沒比賽，他覺得大家在專注度上沒有很高，即使是強度不高的訓練，仍需更有緊迫感一些，不要放太鬆，不要一副打贏第一輪就老神在在。」

「在這個階段誰更有共識、共有化學反應，誰就能夠贏下比賽。」卡森斯提醒雲豹隊球員應該打起精神，在練習時拿出態度，「這一輪比賽就是看誰能夠準備到最好，我只是確保大家都能保持高昂的專注度，面對下一輪的比賽。」

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