新冠肺炎恐引起心肌梗塞！醫：「胸悶、冒冷汗、呼吸困難」快就醫
一名年約50歲女性日前胸悶就醫，發現心臟血管狹窄，經置放支架後出院，未料沒幾天開始發燒，經自行快篩，確診新冠病毒感染，服用抗病毒藥物雖有改善，數日後卻胸痛嚴重到冒冷汗，送急診後，證實是急性心肌梗塞；醫師說，疫情高峰已過，但新冠肺炎恐引起心肌梗塞，民眾不可輕忽，有胸痛、冷汗等症狀，應儘速至大醫院檢查。
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台北市立聯合醫院忠孝院區心臟內科主治醫師吳靜如說，這名患者有糖尿病及高血壓，數年前曾因末期腎病開始接受血液透析治療，原本狀況穩定，最近卻苦於胸悶，就醫接受心導管檢查，發現2條冠狀動脈嚴重狹窄，花費數小時打通，並置放冠狀動脈塗藥金屬支架，後來順利出院。
不過，該女出院後沒幾天，卻開始出現發燒及上呼吸道感染症狀，於是在家自行快篩，確診是新冠病毒感染，隨即服用抗病毒藥物，症狀也獲改善，未料數日後又出現胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀，趕到急診就醫，心電圖顯示為急性心肌梗塞，於是再由心臟內科團隊緊急安排介入性心導管治療。
吳靜如表示，心導管檢查發現，病人的冠狀動脈左迴旋枝原本雖狹窄，但血流仍可通過，之前未治療，卻在短時間內轉變為急性完全阻塞，於是緊急將其打通，並置放塗藥金屬支架，術後恢復良好，且因搶救及時，心臟功能未受損，不久後即解除隔離，於1週後出院。
吳靜如強調，新冠病毒除影響呼吸道外，心臟及血管也是攻擊目標，因此感染新冠肺炎恐造成心肌炎或血栓，進而導致心肌梗塞、肺栓塞、腦中風等，確診者應多加注意身體警訊，若感到胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難等不適，至盡早心臟內科門診或急診就醫，評估是否需進行心導管檢查或治療，以免後續併發症發生。