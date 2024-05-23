PO文謊稱「中捷長髮男」行騙！想找有緣人借5萬 警逮捕27歲男
台中捷運日前發生砍人案，其中英勇與歹徒搏鬥的「長髮哥」27歲許男，成為全民英雄，不過竟有人以簡訊假冒「長髮哥」稱跟歹徒搏鬥時掉了皮夾，向「有緣人」借5萬元，刑事警察局介入調查後，發現全案是某財訊公司員工林男刻意散布不實訊息，依社會秩序維護法送辦。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方調查，中捷砍人案發生後，網路上流傳出一張截圖，有人假冒成長髮哥，表示「我現在人在醫院，急需用錢，由於跟歹徒搏鬥的時候皮夾掉了，只能找有緣人借錢，只需要5萬塊錢。等我台積電解套的時候，再將股息還給你，感謝你！」隨後還附上匯款帳戶。
後續刑事局介入調查發現，該簡訊截圖最早是在5月21日晚上6時許，出現在網路論壇「股市○○同學會」、「台股兩萬○○○」，並配文稱「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎？也不跟我說一下何時才能解套，我怎麼知道何時才能拿到錢」、「現在詐騙集團手腳越來越快」等文字。
刑事局循線追查發文者，通知一名27歲在某財經資訊公司上班的林姓男子到案，他坦承犯行，對於張貼不實訊息至論壇，導致廣大網友以訛傳訛，感到非常後悔，已立即刪除貼文並刪除論壇帳號。
警方指出，林嫌為增加網路流量及話題性，利用中捷砍人案自行製作虛偽內容，並非詐騙集團發送之簡訊，且簡訊內容之戶已馬賽克隱碼，未有民眾受騙匯款。林姓犯嫌散布不實訊息至網路論壇，而造成民眾恐慌，有違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公安寧者」之虞，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，刑事局將移由轄區警分局報請法院裁處。