朴敘俊分手百萬YTR女友！新歡超狂身分曝光 2人年紀相差10歲
35歲南韓演員朴敘俊去年被韓國媒體爆料，與長相神似IU（李知恩）、YouTube上又有163萬追蹤的網紅兼歌手xooos（金秀妍）交往中，而朴敘俊也在隨後出席的記者會中直接表示：「這是我的私事！」拒絕媒體訪問。未料「朴金戀」僅維持不到1年，今（23）日有粉絲爆料朴敘俊已經有新女友，不僅年紀小他10歲，還是實境秀公認最美嘉賓，更是畫家兼模特兒，新歡超狂身分曝光後，讓不少粉絲都十分驚訝。
記者張一笙／綜合報導
近日，有日本粉絲在社群平台上分享自己在街頭上偶遇朴敘俊，身旁跟著一名女子。而該名女子的粉絲發現朴敘俊與該名女子背了同款包包，還發現朴敘俊的好友們全都追蹤了該名女子的IG帳號，消息一出，讓不少粉絲十分震驚。
《雙層公寓》零死角女神 擄獲韓國國民男神芳心
粉絲們除了震驚於網友們的查證速度，更驚訝的是該名女子與朴敘俊相差10歲，不論是身材與外型都十分亮眼，更是被譽為實境秀《雙層公寓》中最美的「零死角美女」Lauren Tsai（蘿倫・蔡）。
Lauren Tsai在IG上擁有103萬人追蹤，職業是畫家兼模特兒，身高174公分，Lauren Tsai的家族血統分別來自台灣、中國、義大利、波蘭、英格蘭、愛爾蘭、德國等地，多國混血的Lauren Tsai有著深邃的五官與姣好的身材，多次入選《TC Candler》全球前50名美女，不過對於網路上熱烈討論的戀情，朴敘俊至今沒有任何回應。