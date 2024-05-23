台積電衝875元再寫新天價　台股上漲56點、收21607點同寫歷史高點

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資金人氣持續回流電子股，今日電子資金成交比重維持在7成左右，權值股全數走高，台積電跳空上漲11元、來到875元，盤中更是一度上漲13元、來到877元，再創歷史新高，終場則是上漲11元或1.27%，來到875元，再寫歷史收盤新高，貢獻大盤指數就有86點；鴻海則是開高震盪，終場上漲4元或2.37%，來到173元，再寫近16年收盤新高，貢獻大盤指數有16點；聯發科則是上漲20元或1.69%，來到1205元。
今日盤面電子股領頭的就在於輝達受惠股，輝達財報以及財測表現優於市場預期，因此激勵相關概念股走高，昆盈、正崴、羅昇、廣運亮燈漲停，高僑、雷虎上漲逾8%，微星上漲逾6%，三聯上漲逾5%。
輝達效應也擴散到散熱族群，廣運亮燈漲停來到114元，奇鋐大漲逾7%，健策上漲逾4%，雙鴻上漲逾3%，泰碩、協禧上漲逾2%。
軍工股也是盤面亮點之一，中共解放軍今日表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，今、明兩天在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，因此軍工概念股走高，和成亮燈漲停，高僑、雷虎上漲逾8%，前鼎上漲逾4%，昇達科、亞航、晟田、漢翔上漲逾3%。
此外，台積電高層在台積電技術論壇上表示，3奈米擴充產能仍不夠使用，今年台積整體將蓋七個廠包含台灣三個晶圓廠兩個封裝廠與海外兩個廠都在進行。因此激勵設備股也有表現，蔚華科、廣運亮燈漲停，高僑上漲逾8%，由田上漲逾7%，三聯上漲逾5%，致茂上漲逾4%，閎康上漲3%。