國片在外國紅不了！魏德聖嘆「台灣選擇了台積電」　論點慘遭打臉

阮經天封帝當天母過世！才嘆「可以享福了」　把她當小孩寵愛

▲阮經天（左圖右）才感嘆爺爺奶奶過世，媽媽可以享福了，結果媽媽因病過世，讓他悲痛萬分。（圖／阮經天IG）
▲阮經天（左圖右）才感嘆爺爺奶奶過世，媽媽可以享福了，結果媽媽因病過世，讓他悲痛萬分。（圖／阮經天IG）

記者薛羽彤／綜合報導

金馬影帝阮經天日前演出電影《周處除三害》從大陸紅回台灣，3月他被拍到在醫院專心照顧病母，昨（22）日傳出阮經天媽媽21日因病過世，阮經天經紀人也證實此事「謝謝大家關心，請給小天和家人空間，謝謝。」當天也是他以《周處除三害》拿下第五屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員獎。阮經天跟媽媽感情好，從小媽媽將兄弟倆一手帶大，阮經天受訪時曾提到，只要媽媽在家，他回家時就會去摸摸媽媽的頭，阮經天把媽媽當成小孩一樣寵上天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阮經天在國小四年級以前是由爺爺奶奶帶大，之後都是由媽媽一手拉拔長大，他媽媽當年靠著4坪大的泡沫紅茶店，調茶多年浸到手指都發黑，10幾年來靠她一手扛起家計。

▲阮經天和媽媽感情很好。（圖／阮經天IG）
▲阮經天和媽媽感情很好。（圖／阮經天IG）
阮經天也是演藝圈出了名的「孝子」，他為了把在台中的爺爺奶奶接上來台北居住，還特別在台北買下有庭院的房子，就是希望爺爺奶奶可以在家中走走、簡單活動筋骨。而阮經天媽媽怕兒子辛苦，自願從北上照顧曾經的公婆，所以當阮經天的爺爺奶奶相繼過世後，阮經天也感嘆的表示，「媽媽終於可以享福了，但她也70歲了。」

2021年阮經天帶弟弟登上陸綜《念念桃花源》，在節目中兄弟打視訊電話給媽媽，他自曝媽媽剛離婚，電話中他問媽媽最近如何，媽媽回答：「好快樂！單身的女人，你知道有多快樂嗎？」弟弟笑回「需要幫妳徵婚嗎？」媽媽急喊不用。阮經天透露，起初他認為母親年紀大了，離婚是不是不太好，後來發現「既然她都60歲了，為什麼不能讓她快樂些。」如今媽媽病逝，阮經天再度痛失至親，看了讓人好心疼。

▲阮經天和弟弟都是由媽媽一手扛起家計，將兄弟倆養大成人。（圖／阮經天IG）
▲媽媽一手扛起家計，將阮經天兄弟倆養大成人。（圖／阮經天IG）
▲阮經天媽媽病逝，繼爺爺奶奶之後，他再度痛失至親。（圖／阮經天IG）
▲阮經天媽媽病逝，繼爺爺奶奶之後，他再度痛失至親。（圖／阮經天IG）

 

阮經天媽媽傳病逝！與《周處》封帝同天　經紀公司：請給他空間

台北電影獎／劉品言有望同台舊愛阮經天！她放話：排除萬難也要到

阮經天《周處除三害》翻紅卻狂推戲約！頻繁進醫院只為照顧她

阮經天5件事！28歲奪影帝陷低潮　《周處除三害》瘋魔演技封神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生