阮經天封帝當天母過世！才嘆「可以享福了」 把她當小孩寵愛
金馬影帝阮經天日前演出電影《周處除三害》從大陸紅回台灣，3月他被拍到在醫院專心照顧病母，昨（22）日傳出阮經天媽媽21日因病過世，阮經天經紀人也證實此事「謝謝大家關心，請給小天和家人空間，謝謝。」當天也是他以《周處除三害》拿下第五屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員獎。阮經天跟媽媽感情好，從小媽媽將兄弟倆一手帶大，阮經天受訪時曾提到，只要媽媽在家，他回家時就會去摸摸媽媽的頭，阮經天把媽媽當成小孩一樣寵上天。
記者薛羽彤／綜合報導
阮經天在國小四年級以前是由爺爺奶奶帶大，之後都是由媽媽一手拉拔長大，他媽媽當年靠著4坪大的泡沫紅茶店，調茶多年浸到手指都發黑，10幾年來靠她一手扛起家計。
阮經天也是演藝圈出了名的「孝子」，他為了把在台中的爺爺奶奶接上來台北居住，還特別在台北買下有庭院的房子，就是希望爺爺奶奶可以在家中走走、簡單活動筋骨。而阮經天媽媽怕兒子辛苦，自願從北上照顧曾經的公婆，所以當阮經天的爺爺奶奶相繼過世後，阮經天也感嘆的表示，「媽媽終於可以享福了，但她也70歲了。」
2021年阮經天帶弟弟登上陸綜《念念桃花源》，在節目中兄弟打視訊電話給媽媽，他自曝媽媽剛離婚，電話中他問媽媽最近如何，媽媽回答：「好快樂！單身的女人，你知道有多快樂嗎？」弟弟笑回「需要幫妳徵婚嗎？」媽媽急喊不用。阮經天透露，起初他認為母親年紀大了，離婚是不是不太好，後來發現「既然她都60歲了，為什麼不能讓她快樂些。」如今媽媽病逝，阮經天再度痛失至親，看了讓人好心疼。