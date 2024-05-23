中市綠營黨團痛批藍白黑箱擴權　居心叵測讓人憂心

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團副召黃守達表示，藍白多數強推國會濫權法案，根本是配合中國滲透台灣、打壓民主。今(23)早上中國宣布要發起為期兩天的環台軍演，顯然就是在威嚇台灣人民；有人揭露國臺辦提出一個佔領臺灣立法院制高點的統戰戰略要點，其中有一項就是要求國民黨黨團在立法院運用議會改革的名義，製造立法權混亂、停擺，藉此來打壓臺灣的政情。立法院內藍白多數暴力強推法案，立法院外中國解放軍武裝暴力配合演出，面對雙重暴力，台灣人民必須團結起來阻擋濫權法案通過。
議員陳俞融則表示，民進黨團召開記者會反對立院517「黑箱修法」，看到立院國民黨團利用人數優勢，不顧民主實質討論精神，強行通過國會濫權法案，嚴重傷害台灣得來不易的民主及開放國會進程。並請問台中市議會國民黨團，若將先前立院國民黨團操作，搬到台中市議會，等於市議會否決委員會討論，直接要求二、三讀不再討論、限制發言直接表決？國民黨團能接受這種違反民主精神的作法嗎？
民進黨團書記長張家銨痛批，違反憲政規範的多數決就是「以民主埋葬民主」的手段，也是現在立法院的現狀，藍白兩黨正以利用民主制度來通過違反憲政制度的法案，不討論只表決。她更質疑，藍白兩黨讓討論法案的過程「被消失」，就算有反對的意見也不被允許表達，沒有討論，身為民意代表的立法委員要怎麼為民發聲。
議員陳淑華說，現行要通過的法案有諸多疑慮，如未能妥善處理國會調查權限和程序保障問題、強行逼迫中央未經可行性評估就要匡列2兆元預算、甚至可以恣意處罰未提供資料的私法人團體、企業跟人民，已經明顯違背人民期待。
黨部主委李天生質疑，國民黨到底在急什麼？明明席次占立院多數，表決都會贏，為何要急於在這個時間點強行通過?難道是跟中國達成了什麼協議？
市議員何文海提到，國民黨強推濫權法案，不僅違反我國憲法，也缺乏實質討論，形同黑箱，因此要站出來捍衛民主憲政。
議員陳雅惠表示，國會改革不是國會擴權。立法院藍、白兩黨聯手，假藉國會改革之名，強推違憲濫權法案，暴力強行闖關，手段蠻橫粗暴，讓台灣民主蒙羞。拿雞毛當令箭，將人民的權力放哪裡？
市議員張芬郁指出，這是藍白兩黨以「國會改革」之名，行「國會擴權」、「國會濫權」之實，法條各自解釋、無限擴張權力。以民意為依歸的立法院，無視民意的吶喊，逼民眾走上街頭，製造520之後台灣的混亂！居心叵測，讓人憂心台灣走向香港，這是人民的憤怒。
議員林祈烽表示，藍白兩黨聯手黑箱擴權，已引發民眾反彈，許多年輕人再度集結在立法院外聲援，儼然有太陽花運動再起的聲勢，證明民眾反對國眾兩黨未經充分討論的黑箱擴權手法，令人感到十分的不恥。