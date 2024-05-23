郭書瑤曾退還前男友「30萬精品包」！今飆漲2倍超後悔：太年輕了
曹佑寧（小曹）、郭書瑤（瑤瑤）今（23）日出席包包品牌活動，小曹坦言不敢送女友包包，擔心自己挑的對方會不喜歡；瑤瑤則透露，年輕時曾把某一任男友送的H牌包包退回，當時價值新台幣約30萬元，現在應該增值2倍變成60萬元了，瑤瑤現在回想覺得有些後悔：「當時太年輕了！」
記者黃雅琪／台北報導
瑤瑤今日出席品牌活動，坦言曾經收到前男友送的高端精品包包、價值新台幣約30萬元：「我現金也退了、包包也退了，就是一個骨氣，女生就是要賺錢存底氣。」她說分手後歸還包包，兩人就沒有再聯絡。聊到先前從中國大陸綜藝節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）淘汰退出，瑤瑤覺得不虛此行，交了滿多好朋友：「我滿能理解去異地工作的感覺，希望國際姐姐不要有距離，所以會特別去照顧他們。」
來自韓團KARA的妮可是瑤瑤的室友，剛好也是瑤瑤〈Honey〉的原唱，她笑說：「我覺得緣分滿奇妙的，沒有想到可以遇到唯一一張專輯的原唱。」透露妮可也感到很驚訝。被問到BBC報導「勝利性醜聞事件紀錄片」，當中協助案件推進的已故韓星具荷拉與妮可是好朋友，瑤瑤表示沒聊到這麼細：「我英文沒那麼好。」
※【NOWnews 今日新聞
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