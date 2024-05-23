特企／紅葉蛋糕攜手YouTuber　限時推出「花生捲冰淇淋風味」蛋糕

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅葉蛋糕攜手創辦人第三代許孟涵、許孟勳 推出全新品牌CREAM CO. 鮮奶油有限公司
紅葉蛋糕，走過近一甲子的美味，創始於1966年以其經典的戚風蛋糕和獨家鮮奶油，成為至今全台家喻戶曉的老字號蛋糕品牌。紅葉蛋糕近年走出傳統視野朝向新世代發展，除保有經典的黑森林蛋糕口味令人難忘之外，創辦人第三代許孟涵（姊）及許孟勳（弟），去年底受知名外送平台「Uber Eats」邀請，攜手與人氣手搖飲「得正」三方聯名的「焙烏龍鮮奶油蛋糕」造成廣大迴響，僅限定在仁愛店、板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店販售，就創下網路宅配及店面熱銷的驚人佳績，今年更與熱播台劇「不夠善良的我們」推出「鹹奶油百香檸檬」的聯名限定蛋糕，引領大家能夠一邊看劇一邊吃蛋糕，成為一種休憩追劇時光的新風潮，此次快閃將推出包括經典黑森林蛋糕和去年聯名廣受好評的焙烏龍鮮奶油蛋糕的全新升級版「紅烏龍桂花鮮奶油蛋糕」等產品。
「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」攜手紅葉蛋糕共同成立旗艦快閃店，登陸台北信義新光三越A8 1F，紅葉蛋糕第三代創辦人許孟涵及許孟勳創立的新品牌，承繼了紅葉蛋糕的傳統，將獨家鮮奶油配方創新多元化帶入全新甜點風味產品，推出「楓糖核桃鮮奶油蛋糕」及「雲朵達克瓦茲（經典鮮奶油/海鹽焦糖/檸檬）」之外，品牌首登場就與知名百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」攜手聯名推出頻道六週年的限定「花生捲冰淇淋風味」蛋糕，雙方於前期各自匯聚出兒時的在地記憶，進而共同研發想以台灣經典小吃「花生捲冰淇淋」為靈感，創造出獨特的甜蜜體驗，此款聯名蛋糕也將於5月26日限量開賣，當日還有「欸你這週要幹嘛」的一日店長限定活動，喜愛頻道的忠實粉絲千萬不能錯過。
百萬Youtuber「欸你這週要幹嘛」與CREAM CO. 鮮奶油有限公司攜手推出限定聯名「花生捲冰淇淋風味」蛋糕，5/26 限時限量開賣！
百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」慶祝頻道成立六週年，寵粉著稱的他們今年攜手與「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」特別推出一款限定週年慶蛋糕，頻道以探索旅遊生活風格及培養深厚的家庭與友情聞名，這款週年聯名蛋糕，希望回歸兒時初心，雙方於前期在風味研發及主題的設定上，各自匯聚出兒時的在地記憶，進而共同研發想以台灣經典小吃「花生捲冰淇淋」為靈感，來創造獨特的甜蜜台灣風味體驗。此款蛋糕不僅是味蕾的享受，更希望每位購買者能將這份溫馨的家庭與友情氛圍帶回家中，讓歡笑和美好的時刻在每個家庭中流淌。這款特別的聯名蛋糕將於台北信義新光三越A8 1F限時販售，並在品牌官網同步推出，從5月26日起至6月30日，限量供應，售完為止（詳細資訊即將公開）。