李明珊拿回「丟丟妹」商標！驚喜宣布重返娘家 啟動跨國直播帶貨
直播天后李明珊以「丟丟妹」名號在網路上竄紅，獲得不少粉絲的喜愛與支持，而她在去年經歷離婚、丟失商標與直播平台權限的各種風雨後，突然在今（23）日宣布「丟丟妹」商標與「丟丟妹」FB直播平台終於回到她手上，正式將「樓頂揪樓下」和「丟丟妹」兩大平台逾155萬粉絲數，一併納入直播事業版圖中，她也感動直言這是她提前收到「最感動的生日大禮」。
記者洪生儒／綜合報導
李明珊上一次在「丟丟妹」粉專直播已經是2022年11月初的事，因婚變而陷入人生低潮，直到2023年3月正式簽字離婚跟前夫分道揚鑣，她隨即在5月另闢「樓頂揪樓下」直播新事業，一切從零開始，至今也才剛滿一年。
而「丟丟妹」的商標原本歸在李明珊前夫名下，但前夫因個人因素退出「丟丟妹」體系後，平台和商標都轉予新股東經營管理，這段期間新股東也積極跟她聯繫，期盼可以將「丟丟妹」物歸原主，並希望可以聯手共創事業新巔峰。雙方經過多次協商，終於達成共識，正式宣布迎接李明珊「回娘家」，讓她的願望得以實現。
李明珊在正式回歸「丟丟妹」平台後，首次直播日選在6月6日，她也特別帶隊遠赴日本直播。李明珊表示：「丟丟妹平台將定位為『丟丟妹Select』質感選品平台，主攻日韓精選產品、小家電、廚房居家用品、生活創意小物、各種零食、美容等，除了要高質感也要CP值兼具。」
而「樓頂揪樓下」平台則維持海鮮肉品冷凍生鮮食品主題，同時也會規劃一系列海外產地直播。接下來在旗下兩個平台都會看到李明珊直播叫賣的身影，未來她也不排除吸收更多藝人與培養更多直播主加入團隊，再創事業高峰。