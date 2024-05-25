震撼！陳沂加入SWAG　下周處女秀開戰前國軍弟兄：直播尺度無上限

女星切除子宮！恐漏尿、脫垂　新手術免切子宮頸「保住性生活」

▲女性患者面臨子宮切除手術都很掙扎，擔心日後發生漏尿或脫垂，以及影響性生活。（示意圖／Shutterstock）
▲女性患者面臨子宮切除手術都很掙扎，擔心日後發生漏尿或脫垂，以及影響性生活。（示意圖／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

許多婦科疾病患者因病切除子宮，例如本土劇演員江泳錡、李沁凝，與藝人和家馨、王婉霏等，每次都引起粉絲不少討論。醫師說，傳統的子宮切除手術須摘除懸吊骨盆臟器的子宮韌帶，可能產生漏尿等後遺症，但現在已有「次全子宮切除手術」，可保住子宮頸，僅切除子宮本體，病人術後可望保有較佳生活品質，也帶給民眾更多選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任金宏諺說，不少病人面臨子宮切除手術都很掙扎，除擔心日後會否發生漏尿或脫垂，也擔心影響性生活，而次全子宮切除手術只切除子宮肌瘤、子宮肌腺瘤所在的子宮本體，保留骨盆懸吊韌帶交會的子宮頸，手術後遺症的發生率也可望降低。

▲次全子宮切除術可保留子宮頸，術後可望保有較佳生活品質。（圖／北醫附醫提供）
▲次全子宮切除術可保留子宮頸，術後可望保有較佳生活品質。（圖／北醫附醫提供）
醫曝「次全子宮切除手術」優點

對於次全子宮切除手術的優點，金宏諺解釋，手術不必分離陰道前後壁筋膜，可保持懸吊骨盆韌帶的完整，又能減少膀胱、小腸脫垂和尿失禁的發生，且即便日後仍發生脫垂，保留的子宮頸仍可作為最佳的手術懸吊支點，手術過程不必深入骨盆底部，可避免傷害輸尿管或膀胱。

此外，由於保留子宮頸可使陰道頂端完整，術後性生活將完全不受影響，且因只拿掉子宮體，同時能避免造成腸子沾黏子宮的後遺症，加上心理層面考量，次全子宮切除手術可降低某些病人感覺「切除子宮成為殘障」的衝擊，這些因素都使此手術更為熱門。

50歲以上患者　建議同時拿掉卵

金宏諺並說，沒了子宮體，雙側輸卵管也將變得多餘，可一併摘除，所以對於已滿50歲，或卵巢也有病灶的患者，醫師通常會建議同時拿掉卵巢。 

不過金宏諺強調，次全子宮切除手術也有限制，例如有癌症風險或子宮頸有癌變可能時，將不考慮保留子宮頸，或已有嚴重的腸沾黏使子宮難以分離，或子宮體積過於巨大等。

另子宮體切除後，通常不會再有月經，但有時保留的子宮頸仍存在少許子宮內膜組織，所以術後仍可能有微量月經，也因保留子宮頸，術後須持續每年進行抹片檢查。 

金宏諺指出，切除子宮是令人難過的決定，但隨著高科技耗材的使用，與新技術、新觀念的發展， 醫師會修正傳統作法，以降低手術不適，也有助病人術後及早恢復正常生活。

做試管嬰兒終受孕！子宮驚現血塊恐流產　中醫治7天「症狀全消」

月經量變多、來超久！竟是子宮息肉作怪　新型冷刀手術僅需10分鐘

子宮肌瘤大到18公分！她身材像孕婦　微創手術3天出院、小腹平坦

女童高燒、轉動眼睛會痛！患「眼窩蜂窩組織炎」　元兇竟是鼻竇炎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生