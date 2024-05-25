女星切除子宮！恐漏尿、脫垂　新手術免切子宮頸「保住性生活」

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醫曝「次全子宮切除手術」優點
對於次全子宮切除手術的優點，金宏諺解釋，手術不必分離陰道前後壁筋膜，可保持懸吊骨盆韌帶的完整，又能減少膀胱、小腸脫垂和尿失禁的發生，且即便日後仍發生脫垂，保留的子宮頸仍可作為最佳的手術懸吊支點，手術過程不必深入骨盆底部，可避免傷害輸尿管或膀胱。
此外，由於保留子宮頸可使陰道頂端完整，術後性生活將完全不受影響，且因只拿掉子宮體，同時能避免造成腸子沾黏子宮的後遺症，加上心理層面考量，次全子宮切除手術可降低某些病人感覺「切除子宮成為殘障」的衝擊，這些因素都使此手術更為熱門。
50歲以上患者 建議同時拿掉卵
金宏諺並說，沒了子宮體，雙側輸卵管也將變得多餘，可一併摘除，所以對於已滿50歲，或卵巢也有病灶的患者，醫師通常會建議同時拿掉卵巢。
不過金宏諺強調，次全子宮切除手術也有限制，例如有癌症風險或子宮頸有癌變可能時，將不考慮保留子宮頸，或已有嚴重的腸沾黏使子宮難以分離，或子宮體積過於巨大等。
另子宮體切除後，通常不會再有月經，但有時保留的子宮頸仍存在少許子宮內膜組織，所以術後仍可能有微量月經，也因保留子宮頸，術後須持續每年進行抹片檢查。
金宏諺指出，切除子宮是令人難過的決定，但隨著高科技耗材的使用，與新技術、新觀念的發展， 醫師會修正傳統作法，以降低手術不適，也有助病人術後及早恢復正常生活。