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墨西哥總統大選造勢活動爆嚴重意外！強風吹垮舞台　造成9死63傷

▲墨西哥22日晚間在北部新利昂州首府蒙特雷（Monterrey, Nuevo Leon）附近的一場總統候選人造勢活動，由於現場刮起狂風，導致舞台坍塌，造成至少9死、63傷的不幸意外，死者包括一名孩童。（圖／美聯社／達志影像）
▲墨西哥22日晚間在北部新利昂州首府蒙特雷（Monterrey, Nuevo Leon）附近的一場總統候選人造勢活動，由於現場刮起狂風，導致舞台坍塌，造成至少9死、63傷的不幸意外，死者包括一名孩童。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

墨西哥22日晚間在北部新利昂州首府蒙特雷（Monterrey, Nuevo Leon）附近的一場總統候選人造勢活動，由於現場刮起狂風，導致舞台坍塌，造成至少9死、63傷的不幸意外，死者包括一名孩童。造勢活動的主角，總統候選人艾瓦雷茲梅尼茲（Jorge Álvarez Máynez）也有受傷，但並未大礙，他立即宣布暫停競選活動，將全力協助死傷民眾與其家屬。

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根據《美聯社》報導，強風吹垮舞台導致現場一片混亂，群眾尖叫奔逃。隨後救護車與警察和士兵都趕到現場，許多民眾對於競選場合發生如此嚴重的死傷意外感到困惑與震驚。

新利昂州州長加西亞（Samuel García）在事發後第一時間表示，強風吹倒了競選活動的舞台，因而發生死傷，相關單位已經前往處理，附近民眾無需恐慌，並呼籲民眾在未來兩小時內盡量待在室內，照顧好自己與孩子。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）以及其他幾位總統候選人也都對意外表示哀悼，梅尼茲強調競選活動暫停，「目前唯一重要的事情是照顧因意外造成的傷患」。

梅尼茲目前民調排名第三，且落後前兩位領先的總統候選人甚遠。墨西哥大選一直撇不開暴力陰影，已有約20來位地方候選人遭到殺害，但是這些並沒有阻礙大選活動繼續進行。

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