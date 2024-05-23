小鐘「被周杰倫害慘」！節目中無奈曝真相：我跟他沒再聯絡了
藝人小鐘（鐘昀呈）出道多年，是前男子團體「咻比嘟嘩」成員，在團體解散之後，他也逐漸轉型為諧星通告藝人跟主持人，憑著搞笑風格和幽默風趣的個性，受到許多粉絲喜愛，也在演藝圈裡結交了不少藝人朋友。不過，近日小鐘在節目中透露自己「被周杰倫害慘」，還鄭重聲明兩人已經很久沒聯絡， 希望大家別再跟他要演唱會的票，掀起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
小鐘近日上《同學來了》節目錄製「演藝圈人脈王非我莫屬」單元，他在節目中拿著「我被周杰倫害慘」的板子，並透露自己跟周杰倫的友情是從憲憲家族開始，只是現在跟對方已經沒有再聯絡。不過，因為小鐘的弟弟是周杰倫演唱會的總導演，所以每當周杰倫要在台灣舉辦演唱會時，身邊的親朋好友都會打電話來跟他求票，讓他無奈直呼：「說真的，我自己都沒有票了。」
此外，小鐘也透露自己曾經被拜託「是否能在後台跟周杰倫合照」，他每次都只能無奈的向拜託的人表示：「我真的也沒辦法。」小鐘在節目中坦言，親朋好友提出的這些要求讓他相當難做人，也表示每次只要周杰倫要在台灣開演唱會，他都很怕接到電話，「真的最怕周杰倫要在台灣開演唱會。」
最後，小鐘也在節目中再三的向所有親朋好友們強調：「如果你們真的想看周杰倫演唱會，卻搶不到票的話，可以去找Ken哥，我跟周杰倫真的沒有聯絡了，你們可以找一個每天跟他（周杰倫）打網球的人、演唱會都會出現的人、周遊記會出現的人！」在場其他來賓看到小鐘甩鍋給主持人阿Ken都紛紛笑出來。