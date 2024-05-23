陳為民借錢演藝圈大哥救急！「遭盜領100萬」帳戶全空：至今沒還
藝人陳為民效果十足、直率敢言，活躍在各大綜藝節目上，日前他在《小明星大跟班》分享，曾好心借錢給演藝圈大哥救急，卻反被對方盜領100萬，儘管之後只要碰見，對方都承諾他會還錢，但他始終沒有收到欠款，讓他感覺十分無奈，更爆料該名大哥還在演藝圈裡。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳為民在節目上還原狀況，透露他當時到一個大哥家串門子，「我聽他打了好多電話要跟人家借10萬，那我覺得大哥的身價，錄一集節目都不只10萬，我就主動說『大哥，10萬我有』。」由於陳為民隔天就要去金門勞軍，受到提款時間和金額限制，他出於信任便將提款卡和密碼交給大哥，「回來的時候，大哥的助理就把提款卡還我。」
過了幾天後，陳為民老婆提醒他爸爸生日，要他拿2萬包紅包，「結果我去領錢時，裡面1毛都沒有。」在場來賓聽了都很震驚，陳為民接著說：「卡裡大概有100多萬，而且大哥還活躍在演藝圈，所以我偶爾會碰到他」，他透露，每次遇到大哥，對方都承諾：「你放心，我記得欠你錢」，但至今1毛都沒還。
小鐘也自爆曾借錢給圈內好友：「20萬是我人生借出最大的一筆錢，因為這個朋友形象很好、很老實，他跟我借錢的理由是要付孝親房的頭期款，那我也很能接受，而且他一個禮拜就還我了，所以過了幾天，他又再跟我借20萬要付裝潢費，我就更放心的借了。」但到了約定的還款日，對方竟直接搞消失，小鐘才發現自己被騙，但最後還是心軟原諒對方。