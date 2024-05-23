特企／臺日防災教育交流不間斷　建構永續韌性校園

教育部今（23）日於新北市與日本台灣交流協會共同辦理「全國防災教育人員知能與成長精進暨防災教育國際實務經驗研討會」，特別邀請日本台灣交流協會門田健太朗主任及3位日本專家學者，以議題探討方式，分享日本防災教育經驗，並與我國防災教育推動人員交流經驗，以持續推動建置韌性校園。
本次研討會以「落實防災十分平安，韌性校園萬里無憂」為題，並由今（113）年3月至日本宮城縣交流的我國防災教育人員首先進行經驗分享，透過實地赴日參訪，打開五感直接感受，讓經驗和感受轉換成辦學的啟發與省思。接著由京都大學防災研究所中北英一所長以「氣候變遷下如何運用氣象資訊於學校整備工作」為題，分享學校如何運用氣象情資判斷因應措施，再由日本靜岡縣御殿場市危機管理補佐監杉本嘉章以「靜岡縣針對火山災害管理對策」為題，分享日本的火山防災教育及禦殿場市的富士山火山防災對策。
本研討也會邀請東京大學綜合文化研究科廣域科學專攻廣域系統科學系小田隆史副教授分享「東日本大地震13年後，如何透過災害經驗的傳播來提高學校防災能力。」在3位專家學者分享後，透過設計思考工作坊導入教育部開發的動畫、繪本及電子書等防災數位教材，與會者結合實務教學經驗，分組激盪，討論各學習階段的教案並進行分享。
教育部表示，今（113）年臺日兩國皆發生規模7以上的大地震，分別為1月1日日本能登半島地震及4月3日臺灣花蓮地震，其中0403花蓮地震是臺灣在1999年「921大地震」後，25年來最強震，大自然的「震」撼教育也讓未曾經歷巨大震災的新世代，意識到防災教育的重要性，教育部持續推動防災教育，提升學校災害管理量能，以實踐韌性防災校園與扎根防災教育目標。