「TRE成人展」超香名單出爐！SS級女優河北彩伽、新有菜都會來
2024「TRE台北國際成人展」將於8月9日至8月11日在南港展覽館2館重磅登場，主辦單位將邀請超過100位女優共襄盛舉。首波主打名單今（23）日出爐，將由SS級超人氣女優河北彩伽、新有菜、櫻空桃等人率領28名神級女優來台，首波名單星光熠熠，讓不少粉絲都十分期待。
記者張一笙／綜合報導
2024「TRE台北國際成人展」今年在台舉辦規模遠超日本，將規劃「5大舞台」、「300個攤位」讓粉絲享受超凡的體驗，主辦單位也宣布今年將推出TRE周商套票，讓粉絲優先領取限量女優周邊商品，還能加購升級快速通關入場券。此外，今年再度推出老司機最愛的「金卡活動」，讓粉絲們可以與女優親密接觸。
「TRE台北國際成人展」首波主打將在5月30日邀請「王牌女優」紗倉真菜和「小隻馬女神」七澤米亞搶先來台出席活動記者會。被譽為「日本AV界第一才女」的紗倉真菜擁有藝人、歌手、作家等多重身分，演藝表現都不俗。出道多年的七澤米亞身高僅145公分，出演片中以妹系角色最為有名，海內外都有不少粉絲，也是暢銷榜上的常勝軍。
本次公布的首波名單，以河北彩伽為首，帶領新有菜、櫻空桃、小宵虎南、涼森玲夢、紗倉真菜、藤森里穗、鈴村愛里、葵伊吹、楪可憐、楓富愛、新井里真、惠理、神木麗、姬咲華、明里紬、沙月惠奈、西宮夢、石原希望、石川澪、未步奈奈、北野未奈、木下日葵、小湊四葉、小梅惠奈、小那海綾、七澤米亞、七森莉莉等人，一同為2024「TRE台北國際成人展」揭開序幕。