辦案神手林彥良廉政講習　 分享「捷運自保兩工具」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林彥良說，大家都清楚心肺是最需要保護的器官，後面肌肉群都還好，所以不管是洪姓兇嫌，或是鄭捷要捅要殺都要先保護前方。他強調搭車時將背包前背，不但可節省搭車空間、避免被殺傷，保護敏感與重要部位，還可避免一些性騷擾案發生，大推。
另外，萬一搭乘捷運遭遇車廂砍人事件，他也提醒大家「手邊硬的東西都要拿出來使用，最好的工具就是手機！」他說大家現在人手一機，如果捷運上有人要傷害你，手機邊角是可以保護自己的工具。他說看到中捷事件中「刺青哥」拳頭猛敲兇嫌的頭，「如果用手機角邊ｋ兇嫌，兩下就夠了。」
臺中醫院林紹雯表示，林彥良檢察官曾經辦頂新劣油案、中美日韓等國跨境電信詐騙案，去年7月擔任高檢署檢察官時，更是被高檢署指定偵辦震驚全台的台中5億高中生案的檢察官，院方很榮幸邀請到「辦案神手」檢察官林彥良，從其辦案經驗說明廉政倫理重要性。
主辦該場廉政講習活動的臺中醫院政風室主任龔俊彥指出，舉辦廉政法紀誠信講習，旨在使醫院員工及承攬廠商能充分瞭解相關法令規範，進而保障自我權益，建構有效自律控管機制，忠實執行公務，提升醫院整體運作效能，預防可能衍生違失風險發生，希望透過林檢察官精彩的演說，讓員工更了解廉政的重要性