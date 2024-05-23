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辦案神手林彥良廉政講習　 分享「捷運自保兩工具」

▲台中地方檢察署檢察官林彥良應邀廉政講習，　 分享「捷運自保兩工具」。（圖／ 台中醫院提供）
▲台中地方檢察署檢察官林彥良應邀廉政講習，　 分享「捷運自保兩工具」。（圖／ 台中醫院提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中醫院今（23）日下午邀請曾台中地方檢察署檢察官林彥良進行「廉政倫理」講習，針對台中捷運砍人案，特別與院內醫護行政人員分享，捷運上遇到危急狀況，身邊隨手可的背包與手機，正是自保兩工具，可以抗險保護自身安全。

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林彥良檢察官以「廉政倫理，清廉自信向前行」為題進行講習，講習前提到日前發生震驚社會的中捷殺人案，強調十年前台北捷運有鄭捷，十年後台中捷運有洪姓兇嫌，難保日後不會出現第三起捷運殺人案，提醒大家搭乘捷運等大眾運輸工具，可以自保的兩個工具，就是平常上班都會隨身攜帶的「背包」與「手機」。

林彥良說，大家都清楚心肺是最需要保護的器官，後面肌肉群都還好，所以不管是洪姓兇嫌，或是鄭捷要捅要殺都要先保護前方。他強調搭車時將背包前背，不但可節省搭車空間、避免被殺傷，保護敏感與重要部位，還可避免一些性騷擾案發生，大推。

另外，萬一搭乘捷運遭遇車廂砍人事件，他也提醒大家「手邊硬的東西都要拿出來使用，最好的工具就是手機！」他說大家現在人手一機，如果捷運上有人要傷害你，手機邊角是可以保護自己的工具。他說看到中捷事件中「刺青哥」拳頭猛敲兇嫌的頭，「如果用手機角邊ｋ兇嫌，兩下就夠了。」

臺中醫院林紹雯表示，林彥良檢察官曾經辦頂新劣油案、中美日韓等國跨境電信詐騙案，去年7月擔任高檢署檢察官時，更是被高檢署指定偵辦震驚全台的台中5億高中生案的檢察官，院方很榮幸邀請到「辦案神手」檢察官林彥良，從其辦案經驗說明廉政倫理重要性。

主辦該場廉政講習活動的臺中醫院政風室主任龔俊彥指出，舉辦廉政法紀誠信講習，旨在使醫院員工及承攬廠商能充分瞭解相關法令規範，進而保障自我權益，建構有效自律控管機制，忠實執行公務，提升醫院整體運作效能，預防可能衍生違失風險發生，希望透過林檢察官精彩的演說，讓員工更了解廉政的重要性

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