韓劇女神朴敏英代言照曝光！自信穿搭配甜笑　粉絲一秒融化

這一次品牌代言照片釋出，只見朴敏英一襲ONE BOY A+級機能冰鋒衣5.0，本人皮膚實在好到不行，一臉甜笑讓人直接被融化，熱帶背景還釣出網友紛紛感嘆「好想跟女神一起爬山」，朴敏英也透露，台灣的夏天真的很熱，一定要有一件舒適的防曬涼感外套，再加上瞬間冰感，Q-max達0.445，高於市售將近4倍涼，輕鬆對抗夏天炎熱的問題，這次還特別全新調色，男女共推出31色，買過絕對還能再買，這次的全新升級也讓女神都讚嘆「只有ONE BOY能超越ONE BOY」，期間讓女神最印象深刻的是ONE BOY「風扇冰鋒衣」，還私下詢問品牌方「可以多準備幾件讓我帶回去韓國嗎？」風扇冰鋒衣內建有兩顆風扇的設計，直接為酷夏降降溫。
機能服飾品牌ONE BOY推出UPF50+防曬冰感A+級機能冰鋒衣5.0，可以解決塗抹防曬產品的黏膩感，又能擁有UPF 50+最高等級防曬，遮蔽阻擋99%以上的紫外線，不懼水洗、永久防曬，採用原紗防曬製作，讓涼感透氣再升級。而且穿著舒適好活動，日常通勤、運動休閒都百搭。
冰鋒衣5.0>>https://oneboy.tw/QaKtq
風扇冰鋒衣>>https://oneboy.tw/0LpIA
冰棉系列>> https://oneboy.tw/dG5Du
>>ONE BOY全台門市：https://oneboy.tw/NhZP2
【雙北門市】
■ATT 4 FUN：台北市信義區松壽路12號2F
■站前新光三越：台北市中正區忠孝西路一段66號7F
■南西3館新光三越：台北市中山區南京西路15號3F
■NOKE 忠泰大直：台北市中山區樂群三路200號3F
■台北東區旗艦店：台北市大安區忠孝東路四段151號1-2F
■誠品西門：台北市萬華區峨眉街52號1F
■台北西門旗艦店：台北市萬華區漢中街55號
■板橋大遠百：新北市板橋區新站路28號8F
■誠品新店裕隆城：新北市新店區中興路三段70號2F
■中和環球：新北市中和區中山路三段122號2F
■宏匯廣場：新北市新莊區新北大道四段3號3F
【桃竹門市】
■桃園站前新光三越：桃園市桃園區中正路19號6F
■桃園台茂：桃園市蘆竹區南崁路一段112號3F
■大江國際購物中心：桃園市中壢區中園路二段501號3F
■新竹遠東巨城 ：新竹市東區中央路229號3F
■新竹大遠百：新竹市東區西大路323號8F
■竹北大遠百：新竹縣竹北市莊敬北路18號6F
【中區門市】
■台中大遠百：台中市西屯區台灣大道三段251號6F
■台中中港新光三越：台中市西屯區台灣大道三段301號11F
■台中一中旗艦店：台中市北區三民路三段108號
■勤美 誠品綠園道：台中市西區公益路68號B2F
【南區門市】
■嘉義大遠百：嘉義市西區垂楊路537號6F
■嘉義耐斯：嘉義市東區忠孝路600號2F
■台南中山新光三越：台南市中西區中山路162號6F
■台南小西門新光三越：台南市中西區西門路一段658-1號B1F
■台南南紡：台南市東區中華東路一段366號A1館2F
■高雄左營新光三越：高雄市左營區高鐵路123號B1F
■高雄三多新光三越：高雄市前鎮區三多三路213號B1F
■高雄統一夢時代：高雄市前鎮區中華五路789號3F(A06~08)
■高雄漢神本館：高雄市前金區成功一路266-1號7F
■高雄漢神巨蛋：高雄市左營區博愛二路777號8F
■屏東環球：屏東縣屏東市仁愛路90號3F
■屏東太平洋：屏東縣屏東市中正路72號4F
【東區門市】
■花蓮大遠百：花蓮縣花蓮市和平路581號3F
■花蓮新天堂樂園：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號1F
【海外門市】
■香港美麗華廣場：香港尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G31號舖