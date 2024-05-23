「衛星遠距醫療」助守護遠洋船員生命健康

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周相宇指出，發展衛星遠距醫療測試及結合高雄榮民總醫院整合醫療相關技術資源，已先由美國衛星國家隊「相宇企業和遠東醫電科技」於4月30日在高雄榮民總醫院發布成果。主要提供在海上工作的遠洋船舶工作船員國人或外籍船員，應用遠距影像執行醫療及科技檢測的數據，讓專業醫療人員可精準判讀，指導病患透過正確用藥等方式，即時給予緊急醫療救援、守護船員寶貴生命。
周相宇說，由於船長大都沒有醫療背景，加上進港動輒得花1周到10天不等，船員若有狀況，恐怕來不及救治，如今透過衛星遠端醫療，讓船長可以遠端透過視訊掛號，醫院也有會印尼、緬甸等外文的醫事人員協助溝通就診，指導有遠距需求的醫療病患透過正確用藥或醫師指導，及時救援船員寶貴生命，此方案目前已推展2年，普及率僅約10％，未來還有推展空間。
此次「衛星通訊應用&衛星遠距醫療展示會」主要也是馬斯克在衛星通訊系統星鏈計畫(Starlink)議題下的應用面擴大。而台灣在衛星通訊早已有實際應用經驗及實際需求，如台灣結合電子供應鏈、IT產業及成長爆發中的AI產業，加上政府工業局及資策會也開始重視及協助台灣推展衛星產業，期許台灣或許會有很大機會，發展台灣自己的太空產業。