創10年同期新高！永豐金首季海外獲利逾24億　總座喊併購不會停

我是廣告 請繼續往下閱讀
永豐銀行2024年第1季稅後淨利52.3億元，年成長33.4%，也創歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福說明，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。稅後淨利近3年CAGR為18.2%，優於其他金控旗下銀行同業合計的14.9%，年化ROE來到11.95%，近年來持續提升並維持於10%以上的水準，資產品質良好，逾放比率0.15%，與產業平均水準相當，備抵呆帳覆蓋率872%。
永豐金證券2024年第1季稅後淨利15.3億元，較去年同期大幅成長89.8%，永豐金證券總經理張李章隆表示，除了受惠於台股日均量增加，帶動台股經紀手收成長以外，在美股熱絡下，也帶動證券複委託市占率衝到第1名。2024年第1季證券泛財富管理手收（包括複委託、基金保險、借券）占整體手收比重達34%，有助於穩定性收入增長。
此外，永豐金2024第1季海外稅前淨利達24.40億元，創下近10年同期新高，並較去年同期大幅成長29%，海外稅前淨利占比約為3成，其中子公司永豐銀行香港分行及洛杉磯分行、永豐金證券（亞洲）均同創下10年同期新高紀錄，另外永豐銀行南京子行及越南胡志明市分行稅前淨利也創下開業以來同期新高。
至於海外獲利中以港澳地區獲利貢獻度最高，主要來自香港、澳門分行及中國子行，其次為OBU及美國。朱士廷強調，衝刺海外收益、拓展海外布局為永豐金控重要策略主軸之一，業務上以資產與負債並重發展，以「深根在地」與「跨境合作」為業務發展重點，審慎穩健擴大營運規模，除持續規劃佈建海外據點外，並積極整合海外平台、多元產品種類、擴大市場客群，以提高海外營收來源並增進經營效率。
永豐金及旗下子公司永豐銀行也在5月4日召開董事會，通過永豐銀行將分3階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.（Amret）的100%股權，第一階段將收購80%股權，交易總金額約4.35億美元，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。
永豐金目前在海外共有28個據點（不包括Amret），遍布大中華、緬甸、泰國、越南、美洲及歐洲。其中永豐銀行於港澳地區設有香港、九龍、澳門3個據點，另外亦成立胡志明市分行、越南代表人辦事處、洛杉磯分行，並於2014年設立中國子行 永豐銀行（中國），為首家獲准於中國設立全資子行的台資銀行，總部設立於南京並有上海、廣州、成都與南京分行4家分支機構。