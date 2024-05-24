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順利登上世界第四大高峰！台灣登山家「阿果」呂忠翰克服腳傷攻頂

▲台灣登山家呂忠翰在成功登頂世界四高峰洛子峰後，安全平安下山，但他也有腳扭傷狀況需要治療，仍完成生涯第9座8000公尺高山。（圖／此為2023年資料照、橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家呂忠翰在成功登頂世界四高峰洛子峰後，安全平安下山，但他也有腳扭傷狀況需要治療，仍完成生涯第9座8000公尺高山。（圖／此為2023年資料照、橘子關懷基金會提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣著名登山家「阿果」呂忠翰今（24）日順利成功登頂世界第四高峰、海拔8,501 公尺的洛子峰（Lhotse），這也是他生涯累積第9座世界第十四高峰，原本一路從前7000公尺都以無氧方式攀登的呂忠翰，在最後因為腳傷的因素，200公尺以有氧方式登頂，呂忠翰今年是在5月第四次先挑戰世界第七高峰道拉吉里峰（Dhaulāgiri ），但因為風雪太大，因而無法順利攻頂，但他立即轉往洛子峰挑戰，也在最後順利完成個人壯舉。由橘子關懷基金會所支持的「前進十四峰｜大夢計劃」持續協助呂忠翰完成生涯14座8000公尺高山的冒險，並希望將冒險精神的價值落實於生活中，鼓勵年輕人走出舒適圈，勇敢冒險。

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去年曾挑戰道拉吉嶺　今年再次出發

41歲的台灣登山家呂忠翰去年3月就曾跟好夥伴張元植、與山岳自媒體《 雪羊視界》一起出征8000公尺高山，不但挑戰新路線，證明台灣登山團隊也能做出「國際」路線，雖然最後差一點就可以順利完成世界第七高峰道拉吉嶺的攀登，但因為氣候多變，還是選擇平安撤退。

呂忠翰在2021年成功登上安納普納峰(Annapurna)，但之後續攀道拉吉里峰(Dhaulagiri)時，因為身體不適選擇撤退。他再連續2年挑戰道拉吉里，去年5月份和老搭檔張元植還有雪羊合作，從新路線上，更是無雪巴，無氧的狀態下，嘗試西北稜新路線的攀登，從道拉吉里西北稜上攀，挑戰攻頂，光是這樣的勇氣，就可以看出他想要完成14座8000公尺高山的決心。

呂忠翰今年再度先挑戰道拉吉嶺，前進到第三營，沒想到氣候很惡劣，幾乎全部其他國家團隊都撤退，只剩台灣團隊還在努力，還是選擇按照本來的計劃，轉往第四高峰洛子峰的路線前進。

世界第四高峰　洛子峰曾有台灣登山家殞落

洛子峰是世界第四高峰，名字解作「南面的山峰」，因位於珠峰以南約3公里。藏語裡它還有另一個名字，意思為「青色美貌的仙女」。

過去台灣曾有「登山怪傑」李小石在2013年，因為攀登不幸引發身體不適過世，可見8000公尺高山的威力與危險性，這次攀登過程中，呂忠翰一度因為腳傷，想要放棄攀登，但他持續努力堅持，5月22日他順利登上6486公尺第三營，準備適應高度後持續向上。

23日他抵達第四營，呂忠翰持續在當地下午開始攀登，而到了最後約8300公尺左 右，他因為腳傷，還有身體狀況，選擇以有氧方式完成最後200公尺，也順利完成生涯第9座8000公尺高山的成就。

呂忠翰偉大成就　生涯9座8000公尺高山

呂忠翰生涯8座以「無氧」的方式完成8000公尺高山攀登，以及1座有氧方式登頂，也創下偉大紀錄，尤其他也崇尚自然，希望以最貼近原始的方式去攀登。

呂忠翰過去曾多次以無氧方式成功登頂世界前十四高峰，包含第13高峰加舒爾布魯木二峰、 第12高峰布羅德峰、 第8高峰馬納斯盧峰、 第9高峰南迦帕巴、第5高峰馬卡魯峰、 第10高峰安納布爾納峰，世界第3高峰干城章嘉峰、以及全球第2高峰喬戈里峰（K2），今年則是以有氧方式完成世界第4高峰洛子峰的攀登，也是他生涯第9座8000公尺高山紀錄。

▲呂忠翰、張元植以及雪羊去年曾一起攀登8000公尺高山，世界第七高峰道拉吉嶺。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲呂忠翰、張元植以及雪羊去年曾一起攀登8000公尺高山，世界第七高峰道拉吉嶺。（圖／橘子關懷基金會提供）
呂忠翰攀登小檔案：

2013年，台灣第一位無氧成功登頂 全球第十三高峰 加舒爾布魯木二峰G2（Gasherbrum II , 8035m）。

2014年，台灣第一位無氧成功登頂 全球第十二高峰 布羅德峰（Broad Peak , 8051m）。

2015年，攀登全球第十一高峰，加舒爾布魯木I峰（Gasherbrum I）（8068 m），未登頂。

2016年，攀登全球第九高峰 南迦帕爾巴特峰（Nāngā Parbat，8125m），未登頂。

2017年，台灣第一位無氧成功登頂 全球第八高峰 馬納斯盧峰（Manaslu , 8163m）。

2018年，攀登全球第七高峰道拉吉里峰（Dhaulagiri , 8167m），未登頂。

2018年7月9日，台灣第一位無氧成功登頂全球第九高峰 南迦帕巴（Nāngā Parbat，8125m）。

2019年5月15日，台灣第一位無氧成功登頂全球第五高峰 馬卡魯峰（Makalu，8485m）

2019年7月17日，呂忠翰和張元植為台灣史上第一隊嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰（喬戈里峰）的隊伍，但由於接近峰頂的雪況不佳，最後攀登至海拔8200m，未登頂。

2021年4月16日 尼泊爾當地時間13:53，台灣第一位無氧成功登頂 全球第十高峰 安納布爾納峰（Annapurna , 8091m）。

2022年5月5日 台灣第一位無氧成功登頂全球第三高峰干城章嘉峰（ Kanchenjunga, 8586m）。

2023年，與張元植攀登全球第七高峰道拉吉里峰（Dhaulagiri , 8167m），探索新路徑，未登頂。

2023年7月27日，無氧成功登頂全球第二高峰K2峰（K2 , 8611m）。

以上資料參考：維基百科

前進十四峰｜大夢計劃

台灣登山家呂忠翰（阿果）2013 年首次攀登八千公尺高峰，世界第 13 高峰 – 加舒布魯II（Gasherbrum 2, 8,035m），是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。

冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰 14 座八千頂峰，已完成七座登頂，創下台灣登山史紀錄。2021 年安娜普納成功攻頂後，於 2022 年即將再度啟程，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。

橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下七座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！

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