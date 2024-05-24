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馮語婷翻車！曬真面目美照救不回　昔「拿證件領包裹」謊言被起底

▲馮語婷翻車！曬真面目美照也救不回，昔日謊言「證件領包裹」被挖出打臉。（圖／馮語婷臉書）
▲馮語婷翻車！曬真面目美照也救不回，昔日謊言「證件領包裹」被挖出打臉。（圖／馮語婷臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

「新一代女戰神」馮語婷一直以火辣背影示人，去年接連爆出網紅鳳梨黑料一戰成名，惹怒對方告上法庭，鳳梨還揭穿「馮語婷」這個帳號背後是高姓夫妻在操作，照片中的女子也不叫馮語婷。昨（23）日馮語婷帳號露出正臉，透露自己叫凱斯，「馮語婷這個名字其實只是一個意識形態」，被網友拿她過去的貼文打臉，「不是說是本名？！」

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馮語婷被陳沂、鳳梨揭穿真面目，昨日馮語婷的帳號終於秀出正臉，女子坦言自己名字叫凱斯，是個單親媽媽，「馮語婷這個名字其實只是一個意識形態，單純只是不想讓自己曝光。我絕對沒用馮語婷這個名字，做出任何違法事情，也沒偽造身分證之事。」同時還發布「不自殺聲明。」

網友挖出馮語婷去年10月的貼文，當時她到超商領包裹，上面貼著馮語婷的名字，她透露店員核對完證件跟她閒聊，問道「妳是網路那個馮語婷嗎？」她承認後，對方笑說：「妳本人看起來沒網路那麼兇欸。」字裡行間證實自己有拿身分證件給店員確認。

▲陳沂挖出馮語婷真實面貌，本尊名字也不叫馮語婷，（圖／馮語婷臉書、陳沂IG）
▲陳沂挖出馮語婷真實面貌，本尊名字也不是馮語婷，名叫凱斯，（圖／馮語婷臉書、陳沂IG）
而本月12日，馮語婷在社群上分享帳號被停權一事，「昨天晚上帳無預警被停權，通知內容是被檢舉非真實身份，當下的我優雅的喝了一口珍珠奶茶，不疾不徐的按下申訴並上傳證明文件，過不到幾小時帳號就回來了。」馮語婷還強調「我都說過馮語婷是我本名了，所以我強勢回歸真是讓89們失望了。」陳沂也截圖此貼文嘲諷「這不是詐欺，什麼才是詐欺？ 」而現在這則貼文已刪除。

馮語婷昔日謊言被挖出自打臉，即便曬出美照也無法挽回頹勢，網友怒批「啊不然之前身分證不是造假不然是什麼，遊戲王卡喔」、「好了啦高先生，不要再推一個單親媽媽出來扛」、「所以你當初去超商領包裹時，上面的名字屬於『意識形態』？」、「摳腳大叔還在硬凹喔很難看啦。」

▲馮語婷12日的貼文已刪除。（圖／馮語婷IG）
▲馮語婷12日的貼文已刪除。（圖／馮語婷IG）
▲馮語婷去年曾說自己拿證件領包裹，如今又說本名叫凱斯，謊言被戳破。（圖／馮語婷IG）
▲馮語婷去年曾說自己拿證件領包裹，如今又說本名叫凱斯，謊言被戳破。（圖／馮語婷IG）
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