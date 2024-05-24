馮語婷翻車！曬真面目美照救不回　昔「拿證件領包裹」謊言被起底

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網友挖出馮語婷去年10月的貼文，當時她到超商領包裹，上面貼著馮語婷的名字，她透露店員核對完證件跟她閒聊，問道「妳是網路那個馮語婷嗎？」她承認後，對方笑說：「妳本人看起來沒網路那麼兇欸。」字裡行間證實自己有拿身分證件給店員確認。
而本月12日，馮語婷在社群上分享帳號被停權一事，「昨天晚上帳無預警被停權，通知內容是被檢舉非真實身份，當下的我優雅的喝了一口珍珠奶茶，不疾不徐的按下申訴並上傳證明文件，過不到幾小時帳號就回來了。」馮語婷還強調「我都說過馮語婷是我本名了，所以我強勢回歸真是讓89們失望了。」陳沂也截圖此貼文嘲諷「這不是詐欺，什麼才是詐欺？ 」而現在這則貼文已刪除。
馮語婷昔日謊言被挖出自打臉，即便曬出美照也無法挽回頹勢，網友怒批「啊不然之前身分證不是造假不然是什麼，遊戲王卡喔」、「好了啦高先生，不要再推一個單親媽媽出來扛」、「所以你當初去超商領包裹時，上面的名字屬於『意識形態』？」、「摳腳大叔還在硬凹喔很難看啦。」
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