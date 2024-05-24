不輸統一肉燥麵、維力！台灣泡麵「隱藏王牌」公開　老饕改吃這碗

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沒想到貼文曝光後，引起廣大迴響「這包好吃耶！我家固定都會放」、「這個才是泡麵隱藏王牌，最好吃的一款」、「誰說這個沒人要吃，我超愛，麵超香」、「個人覺得比統一肉燥麵的麵體更好吃耶」、「這個吃乾麵方式超讚的，完全不輸統一肉燥麵跟維力」、「我超愛這款泡麵！弄成乾麵也超好吃喔」、「味味麵耶！我家必備的泡麵之一」。
味丹隱藏王牌古早味「味味麵」！真實試吃心得公開
事實上，這款味丹推出的「味味麵」從1974年就研發誕生，至今飄香已經有將近50年的時間，是以透過用新鮮洋菇，配上職人老師傅的傳統工法，炒炸新鮮油蔥，帶出清爽又濃郁的肉燥湯頭美味，在2022年時甚至從包裝麵升級成小巧的「杯麵系列」，當時開賣也勾起不少人的回憶。
而《NOWnews》記者也曾經吃過味丹這款「味味麵」，煮好的泡麵聞起來就有香菇以及濃郁的肉燥香味，整體跟統一肉燥麵比起來，麵體個人認為比統一肉燥麵好吃，不過統一肉燥麵的湯頭肉燥味更為厚實，個人比較喜歡統一肉燥麵的湯頭，但兩者都是飄香數十年的老字號泡麵，能生存至今肯定都是有一定的愛好者。
「味味麵」隱藏吃法公開！泡麵轉變披薩超獵奇
而該款味味麵除了有網友提到的「乾麵吃法」之外，過去味丹也邀請到男星「法比歐」，利用披薩的做法來蹦出新滋味，先將麵條煮熟之後沖泡冷水，打入雞蛋攪拌之後，直接下鍋煎至定型，隨後在上頭依序放上洋蔥、番茄、蘑菇以及起司，蓋上鍋蓋烘烤7分鐘之後，美味的泡麵披薩就完成啦！泡麵湯麵、乾麵如果吃太膩的話，下回不妨也試看看這種獨特吃法哦！
📌味丹味味麵資訊
口味類別：精燉肉燥、紅燒牛肉湯麵
售價：一袋5入售價平均64元
便宜買法：如果到超市或者賣場購買，平均價格一包大約是12元、13元；網購平台最低可以壓到一包10元。