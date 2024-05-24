台灣buffet別只會吃旭集、饗饗！老饕全改吃這間：588元水準太高

不輸統一肉燥麵、維力！台灣泡麵「隱藏王牌」公開　老饕改吃這碗

▲台灣泡麵市售品牌有非常多種類，近幾年更是引進許多國外泡麵提供民眾選擇，不過老字號的泡麵地位依舊屹立不搖。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣泡麵市售品牌有非常多種類，近幾年更是引進許多國外泡麵提供民眾選擇，不過老字號的泡麵地位依舊屹立不搖。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣泡麵市售品牌有非常多種類，近幾年更是引進許多國外泡麵提供民眾選擇，而本土的品牌也持續更新優化推出新口味，不過即便新口味怎麼好吃，一些特定老字號的品牌泡麵地位還是屹立不搖，像是統一肉燥麵、維力炸醬麵、味丹排骨雞麵等等。而近日，就有網友分享台一包名為「味味麵」的台灣泡麵，結果意外釣出不少喜愛者，被譽為是台灣「隱藏王牌」的泡麵。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「傳統的味道就是這包，沒什麼人要吃了」只見貼出的照片，該包泡麵寫著「味味麵」，是由味丹出品的肉燥口味的泡麵，雖然該網友有自己加料，不過看上去就是一碗比較普通的肉燥湯麵。

▲網友分享味丹「味味麵」表示「現在已經沒人要吃了」，沒想到貼文釣出大票愛好者。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
▲網友分享味丹「味味麵」表示「現在已經沒人要吃了」，沒想到貼文釣出大票愛好者。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
沒想到貼文曝光後，引起廣大迴響「這包好吃耶！我家固定都會放」、「這個才是泡麵隱藏王牌，最好吃的一款」、「誰說這個沒人要吃，我超愛，麵超香」、「個人覺得比統一肉燥麵的麵體更好吃耶」、「這個吃乾麵方式超讚的，完全不輸統一肉燥麵跟維力」、「我超愛這款泡麵！弄成乾麵也超好吃喔」、「味味麵耶！我家必備的泡麵之一」。

味丹隱藏王牌古早味「味味麵」！真實試吃心得公開

事實上，這款味丹推出的「味味麵」從1974年就研發誕生，至今飄香已經有將近50年的時間，是以透過用新鮮洋菇，配上職人老師傅的傳統工法，炒炸新鮮油蔥，帶出清爽又濃郁的肉燥湯頭美味，在2022年時甚至從包裝麵升級成小巧的「杯麵系列」，當時開賣也勾起不少人的回憶。

▲老字號的味味麵已經飄香近50年，一包售價只要大約12元，是不少人家裡常備的台灣泡麵。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
▲老字號的味味麵已經飄香近50年，一包售價只要大約12元，是不少人家裡常備的台灣泡麵。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
而《NOWnews》記者也曾經吃過味丹這款「味味麵」，煮好的泡麵聞起來就有香菇以及濃郁的肉燥香味，整體跟統一肉燥麵比起來，麵體個人認為比統一肉燥麵好吃，不過統一肉燥麵的湯頭肉燥味更為厚實，個人比較喜歡統一肉燥麵的湯頭，但兩者都是飄香數十年的老字號泡麵，能生存至今肯定都是有一定的愛好者。

「味味麵」隱藏吃法公開！泡麵轉變披薩超獵奇

而該款味味麵除了有網友提到的「乾麵吃法」之外，過去味丹也邀請到男星「法比歐」，利用披薩的做法來蹦出新滋味，先將麵條煮熟之後沖泡冷水，打入雞蛋攪拌之後，直接下鍋煎至定型，隨後在上頭依序放上洋蔥、番茄、蘑菇以及起司，蓋上鍋蓋烘烤7分鐘之後，美味的泡麵披薩就完成啦！泡麵湯麵、乾麵如果吃太膩的話，下回不妨也試看看這種獨特吃法哦！

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▲味丹味味麵也是老字號的台灣泡麵，記者實際試吃發現口感以及味道都不輸給統一肉燥麵，平分秋色。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
📌味丹味味麵資訊
口味類別：精燉肉燥、紅燒牛肉湯麵
售價：一袋5入售價平均64元
便宜買法：如果到超市或者賣場購買，平均價格一包大約是12元、13元；網購平台最低可以壓到一包10元。


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