台藝人狂轉「台灣將回歸祖國」！沒表態名單瘋傳 周杰倫聰明閃過
中國官媒央視22日在微博貼文喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」、「台獨死路一條，中國終將實現完全統一」口號，結果台灣多位藝人都紛紛轉發該貼文表態，然而這樣的事件，兩岸網友反應大不同，大陸網友忙著整理台灣藝人誰沒轉貼的名單，而台灣網友則是點名「周杰倫」才是最聰明的那一個，沒有辦微博社群帳號，完全閃過這一切。
記者張嘉哲/綜合報導
央視22日在微博突然發布聲明表示「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一」並且附上一張寫著「統一」字樣的圖片，隨後許多在大陸發展的台灣藝人都紛紛轉發貼文，包括侯佩岑、楊丞琳、陳妍希、歐陽娜娜、張韶涵、楊宗緯等人，並且寫下Tag「#中國終將實現完全統一」、「#台灣必將回歸祖國的懷抱。」
而就有網友在「Dcard」貼文表示「中國又再要求台灣藝人表態，還有人做表格看台灣哪個藝人沒有表態.....到底有哪個國家會這樣獵巫」只見貼出的名單中，上頭有轉發貼文以及沒有轉發貼文的台灣藝人都被標註起來，其中包括蕭敬騰、蔡依林、林心如、羅志祥、王心凌等人都是被標記在沒有轉發的名單當中。
而名單被公開之後，不少人紛紛點名周杰倫才是最聰明的那個，「周杰倫現在看來才是最聰明的，直接不辦微博，神閃這些表態的事情」、「周杰倫真的聰明，直接不辦微博」、「周杰倫沒有微博，昆凌是外國籍， 這兩人賺中國錢，但沒一個需要表態」、「周杰倫根本不用微博，最聰明的選擇」。
而對於中國官媒央視發布聲明一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑也在記者會上表示：「每一個藝人可能都有自己的立場，也有為了現實生活所不得不的作為，只是在做這一些作為的時候，希望這些人能夠考慮一下培養他們的地方的人的心情、考慮一下自己出生的地方。」