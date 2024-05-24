快訊／下班路注意！雙北、宜蘭等6縣市「豪雨特報」 暴雨到入夜
（更新時間15:49）今天（24日）鋒面開始逐漸遠離，但臺灣附近水氣仍多，中部以北、東北部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲偶飄雨的天氣，留意在西半部山區及東北部地區午後容易出現局部較大雨勢，外出建議攜帶雨具備用；中央氣象署也針對部分地區發布大雨特報，提醒民眾下班路上請小心。
記者鍾怡婷/綜合報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（23）日屏東縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及大臺北、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
🟡降雨警戒範圍
豪雨：屏東縣、恆春半島
大雨：臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣山區
持續時間：24日下午至24日晚上
🟡山區暴雨
警戒地區：屏東縣三地門鄉,屏東縣內埔鄉,屏東縣瑪家鄉,屏東縣霧臺鄉
持續時間：至16時48分
🟡大雷雨
警戒地區：屏東縣
持續時間：至16時45分
今、明（24日、25日）兩天鋒面逐漸遠離，水氣仍偏多；今日臺灣中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，西半部山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；明日臺灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；今、明兩天馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請注意。